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Вибори в Німеччині: виборці Баварії голосують у традиційному баварському одязі (відео)

Вибори в Німеччині: виборці Баварії голосують у традиційному баварському одязі (відео)
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Вибори в Німеччині: виборці Баварії голосують у традиційному баварському одязі (відео)

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На виборчі дільниці у Німеччині баварці приходять з гордістю за свій регіон. Деякі з них одягнули традиційний баварський одяг, такий як ледерхозен (короткі шкіряні штани) і вовняні шапки з помпонами (bollenhut).

Кажуть, що 14 помпонів, розташованих на головному уборі у формі хреста, надихнули на вишню на торті «Шварцвальд». Традиційно незаміжні жінки носять червоні помпони, а заміжні жінки – чорні.

У Німеччині 26 вересня відбуваються парламентські вибори, в яких уперше за 16 років не бере участь чинний канцлер ФРН Ангела Меркель.

Вибори в Німеччині є непрямими. Це означає, що громадяни обирають не канцлера, а партії, а вже політична сила, яка здобула найбільше голосів, представляє кандидата на посаду голови Бундестагу.

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