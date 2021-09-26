Кажуть, що 14 помпонів, розташованих на головному уборі у формі хреста, надихнули на вишню на торті «Шварцвальд». Традиційно незаміжні жінки носять червоні помпони, а заміжні жінки – чорні.



У Німеччині 26 вересня відбуваються парламентські вибори, в яких уперше за 16 років не бере участь чинний канцлер ФРН Ангела Меркель.



Вибори в Німеччині є непрямими. Це означає, що громадяни обирають не канцлера, а партії, а вже політична сила, яка здобула найбільше голосів, представляє кандидата на посаду голови Бундестагу.