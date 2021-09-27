Головне на ранок: результати виборів у Німеччині, нові жертви на Донбасі, кліматичний марш у Києві

Вибори в Німеччині: соціал-демократи трохи випереджають блок ХДС/ХСС, якою буде коаліція невідомо

Лівоцентристські соціал-демократи (СДПН) у Німеччині трохи випереджають правлячий консервативний блок ХДС/ХСС ще поки чинного канцлера Ангели Меркель на парламентських виборах, що відбулися у неділю.

І СДПН, і ХДС/ХСС мають амбіції на формування наступного уряду після виборів 26 вересня, втім перші результати голосування вказують на тривалі переговори щодо коаліції.

Оскільки жодна з цих партій не має більшості, трипартійна владна коаліція, мабуть, є найбільш вірогідним сценарієм, коли визначальним буде влиття Партії зелених і «Вільної демократичної партії».

Вибори в Німеччині: у МЗС України розраховують на «сприятливу коаліцію»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що очікує на формування коаліції, яка буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин, за підсумками парламентських виборів у Німеччині.

«Ми ще до цих парламентських виборів системно працювали з усіма провідними політичними силами Німеччини. Президент спілкувався з лідером християнських демократів Арміном Лашетом. Я спілкувався з лідером соціал-демократів Олафом Шольцем, коли був у Берліні. Ми працювали з кожною з тих політичних сил, які нині вестимуть коаліційні перемовини та доводили їм позицію України з ключових питань», – заявив Кулеба в ефірі «ТСН. Підсумки тижня» 26 вересня, повідомляє пресслужба МЗС.

Минула доба на Донбасі: один військовий загинув, ще один – поранений

Унаслідок підриву на невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил минулої доби загинув на Донбасі, ще один зазнав вогнепального осколкового поранення, повідомили вранці 27 вересня у штабі ООС.

«Захисник (поранений – ред.) перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, напередодні бойовики стріляли 6 разів, протягом поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підтримувані Росією угруповання «ЛДНР» звинуватили ЗСУ в одному обстрілі.

У Києві пройшов кліматичний марш

У центрі Києва 26 вересня пройшов Кліматичний марш. Як повідомили організатори, громадська організація «Екодія», в акції взяли участь сотні людей і понад 30 громадських рухів і організацій.

«Ми вийшли на вулиці Києва, щоб ще раз нагадати нашим чиновникам про найбільшу загрозу для людства – зміну клімату та природні катаклізми, пов’язані з нею», – заявили в організації.

Учасники акції пройшли ходою від Михайлівської площі до Верховної Ради.