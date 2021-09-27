Погода в Україні сьогодні буде сухою і малохмарною – синоптики

В Укргідрометцентрі повідомили, що 27 вересня в Україні очікується «малохмарна, спокійна та комфортна» погода.

За даними синоптиків, на синоптичну ситуацію в країні впливатиме антициклон під назвою Ljoba.

«У всіх областях буде сухо. Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря 12-17°, на Закарпатті та Прикарпатті 18-22°», – йдеться в повідомленні.

У перший день нового тижня в Києві також буде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 13-15°.