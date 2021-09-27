Минула доба на Донбасі: один військовий загинув, ще один – поранений

Внаслідок підриву на невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил минулої доби загинув на Донбасі, ще один зазнав вогнепального осколкового поранення, повідомили вранці 27 вересня у штабі ООС.

«Захисник (поранений – ред.) перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, напередодні бойовики стріляли 6 разів, протягом поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підтримувані Росією угруповання «ЛДНР» звинуватили ЗСУ в одному обстрілі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.