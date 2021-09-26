Всі контрснайперські групи перебувають на передовій – Залужний

Всі контрснайперські групи, які мають Збройні сили України, зараз перебувають на передовій на Донбасі, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний.

«Всі контрснайперські групи, які в нас є, зараз є на передньому краї. Всі!», – сказав Залужний.

«Що стосується радарних комплексів контрснайперських, то ми таке питання розглядаємо. Але знову ж таки буквально на минулому тижні ми це питання вивчали. І ті комплексі, принаймні, які ми розглядали, скажімо так, західного виробництва, знову ж таки вони нас не зовсім задовольняють. Тобто на сьогодні вести мову про масоване застосування радарних комплексів і оптичних контрснайперської боротьби, то ми мови такої не ведемо. Але все, що можна застосувати, усі гвинтівки, всі снайпери, всі тепловізори, які є, всі камери нічного бачення, які є, зараз працюють разом із ними, всі повністю», – додав він.

Головнокомандувач ЗСУ також запевнив, що українські військові можуть відкривати вогонь у відповідь на обстріли з боку бойовиків та російських гібридних військ на Донбасі.

«ЗСУ виконують все, що їм необхідно, для того, щоб противник стріляв менше або взагалі не стріляв», – наголосив Залужний.

Він додав, що вогонь у відповідь – одна з причин, чому останнім часом кількість обстрілів із боку противника зменшилася.

«Як головнокомандувач ЗСУ кажу вам: немає жодної зборони! Командири мають застосовувати всі наявні сили і засоби, наявні методи, які в них є, для того, щоб зберегти життя та здоров’я своїх підлеглих», – заявив Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, рішення про відкриття вогню у відповідь ухвалюють командири на місці, і узгоджувати їх з командуванням у Києві їм не треба.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.