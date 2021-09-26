У Києві пройшов кліматичний марш

У центрі Києва 26 вересня пройшов Кліматичний марш. Як повідомили організатори, громадська організація «Екодія», в акції взяли участь сотні людей і понад 30 громадських рухів і організацій.

«Ми вийшли на вулиці Києва, щоб ще раз нагадати нашим чиновникам про найбільшу загрозу для людства – зміну клімату та природні катаклізми, пов’язані з нею», – заявили в організації.

Учасники акції пройшли ходою від Михайлівської площі до Верховної Ради.

Як повідомляє «Укрінформ», учасники акції вимагали виділити кошти на запобігання негативним наслідкам стихійних лих, забезпечити фінансування справедливої трансформації шахтарських регіонів, виділити достатньо коштів із державного бюджету на підтримку муніципальних проєктів з розвитку відновлювальної енергетики і стимулів для домогосподарств, закласти щонайменше 40 мільярдів гривень щороку на підвищення енергоефективності будівель із державного бюджету для міст місцевих бюджетів.

У руках учасники ходи тримали плакати: «Наші податки – на захист клімату», «Реве та стогне клімат України», «Ні екологічному геноциду».

За повідомленнями ЗМІ, акція минула спокійно. У поліції інформації про ходу, зокрема про її чисельність, наразі не подавали.