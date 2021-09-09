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Політика

Світовий банк допоможе Україні відбудувати систему зрошення агроземель

Міжнародна фінансова корпорація, установа Світового банку, та Міністерство агрополітики України підписали меморандум щодо розвитку іригації в Україні. Установи погодились співпрацювати з реформ та залучення приватних інвесторів до цієї сфери, а також із створення оператора іригаційної інфраструктури в Україні.

Через роки недоінвестування та деградації системи водопостачання українська іригаційна інфраструктура працює лише на чверть своїх можливостей, зазначають у Світовому банку.

Зрошення мільйона гектарів земель на півдні України потребуватиме 2 мільярдів інвестицій, йдеться в пресрелізі.

В інтерв'ю «Голосу Америки» минулого місяця міністр агрополітики Роман Лещенко пояснив: відновлення зрошувальної інфраструктури дозволить, серед іншого, раціональніше використовувати воду, яка більше не постачається до Криму: «Відповідні споруди, дамби, які забезпечували водні ресурси в каналах є, але ці водні ресурси випаровуються під дією температурних режимів, і ми дуже багато втрачаємо, а іригаційна реформа дає можливість ці водні ресурси раціонально використати і дати можливість відновлювати землі, які відійшли від зрошення».

Важливість зрошення зростає через швидкий вплив зміну клімату на Україну, заявляв Лещенко. «Україна і Молдова знаходяться в дуже ризикованій зоні зміни клімату і мають найшвидше збільшення температурного режиму за короткий строк.

За десять років відбувається зміна кліматичних поясів – те, що було Кримом, стає півднем, а те, що було півднем, стає центральною та частково північною частиною України. Фактично 2/3 України у найближчі 10 років, згідно з інформацією аналітичних центрів, стане ризикованою зоною землеробства».

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