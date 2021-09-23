Зміни клімату є «мультиплікатором ризику» у нестабільних регіонах – генсекретар ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 23 вересня попередив, що зміна клімату є «мультиплікатором ризику» в нестабільних регіонах світу, і закликав Раду безпеки допомогти протидіяти таким наслідкам.

За його словами, залежність від скорочення таких ресурсів, як вода, погіршує кризи, але Рада безпеки може допомогти полегшити проблему. «Адаптація до змін клімату та розбудова миру можуть і повинні зміцнювати один одного», – сказав Ґутерріш на засіданні Ради безпеки з питань клімату та безпеки, яке супроводжує щорічні загальні двотижневі дебати ООН у Нью-Йорку.

Конференція ООН з питань клімату запланована на листопад у шотландському Глазго. Там науковці та екологічні активісти закликають уряди світу діяти рішучіше для боротьби зі змінами клімату, спричиненими людиною.

На засіданні Ради безпеки 23 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав до «негайних, сміливих дій», оскільки зміни клімату підживлювали конфлікти в таких місцях, як Ефіопія, Малі, Південний Судан та Сирія.