Росія: сотні людей евакуюють через масштабні пожежі в регіоні Марій Ел

Внаслідок масштабних лісових пожеж у російському регіоні Марій Ел евакуюють сотні людей.

Через пожежі, що почалися 19 серпня у районі Медведєво, столицю регіону Йошкар-Олу затягнуло димом.

Близько 150 добровольців 20 серпня приєдналися до майже 400 людей, які вже брали участь у гасінні пожеж. Очікується, що в найближчі години на місце направлять більше людей і техніки, включаючи військовослужбовців, повідомив уряд республіки.

Дирекція Міністерства надзвичайних ситуацій Марій Ел заявила, що, за попередніми оцінками, територія, уражена лісовими пожежами, становить близько 120 гектарів, вогонь наблизився до кількох сіл і курортних місць біля озера Шап.

Від лісових пожеж протягом кількох тижнів страждають й інші регіони Росії, зокрема Сибір.

Міністерство природних ресурсів минулого тижня заявило, що загалом по всій країні зафіксували 252 активні пожежі, що охоплюють понад 4,2 мільйона гектарів.

Синоптики й екологи пов’язують зростання інтенсивності пожеж у регіонах Росії зі зміною клімату.