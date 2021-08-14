Цей липень був найспекотнішим місяцем на Землі за 142 роки

Середня температура на Землі в липні склала 16,7 градуса за Цельсієм – найвище за 142-річну історію спостережень, повідомила в п’ятницю Національна адміністрація США з контролю над атмосферними та океанічними явищами (NOAA).

Рекордно високу температуру в липні фіксували цього року у Азії. Цей липень увійшов у десятку найспекотніших в США та Європі. NOAA пов’язала підвищення температури зі зміною клімату.

«В цьому випадку перше місце найгірше, – заявив адміністратор NOAA Рік Спінрад. – Цей новий рекорд доповнює низку подій, які створила зміна клімату для світу. Це викликає занепокоєння».

Минулі 7 років, з 2015-го до 2021-го, в липні також фіксувались температурні рекорди.

Раніше цього тижня Міжурядова панель ООН зі зміни клімату оприлюднила звіт, який назвали «жорстким попередженням світу».

Автори звіту вказують: кліматична система безумовно постраждала від людського впливу, вплив людини спричинив підвищення температури земної поверхні, а рівень світового океану може піднятись на два метри вже до кінця століття. Нещодавні зміни клімату «поширені, швидкі та наростаючі».