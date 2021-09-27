Вибори в Німеччині: підсумки для України і Росії

26 вересня відбулися вибори у Німеччині. Обирали депутатів до Бундестагу, які в свою чергу мають обрати нового канцлера. Ангела Меркель працює на цій посаді вже 16 років поспіль. На місце Меркель прийде лідер однієї з трьох найбільших політичних партій: СДПН, ХДС/ХСС або «Зелених».

Якою буде коаліція партій, хто стане канцлером та яким у результаті виявиться підсумок цих виборів для України і Росії. Про це – у програмі «Свобода Live».

Учасники програми:

Йоханнес Фосфінкель, керівник київського офісу Фонду імені Гайнріха Бьолля;

Анастасія Магазова, журналістка (Берлін);

Андрій Піонтковський, російський політолог (Вашингтон);

Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках;

Марія Владимирова, помічниця спікера з питань зовнішньої політики партії «Союз 90/Зелені» (Німеччина);

Андрій Каракуц, голова ГО «Центр прикладних досліджень».