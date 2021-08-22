Під час пресконференції Зеленський наголосив, що будівництво «Північного потоку-2» порушує безпеку України, а доля переговорів щодо продовження угоди про транзит газу через Україну досі невизначена. У свою чергу, канцлер заявила, що Німеччина виступить за нові санкції проти Росії, якщо Кремль використає газогін «як зброю». Стисло про ключові моменти зустрічі лідерів з представниками ЗМІ – у відео Радіо Свобода.