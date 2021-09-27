У Німеччині повідомили про імовірний розподіл місць у новому складі Бундестагу

Згідно з офіційними попередніми результатами виборів, що відбулися в Німеччині 26 вересня, 206 місць з 709 місць у парламенті країни, Бундестазі, отримала Соціал-демократична партія Німеччини.

На другому місці Християнсько -демократичний блок ХДС/ХСС – 196 місць.

Зелені матимуть 118 депутатів в оновленому парламенті, Вільна демократична партія – 92, «Альтернатива для Німеччини» – 83, Ліві – 39, Союз виборців Південного Шлезвіґу – 1.

Фактично це означає, що жодна з партій не зможе самостійно сформувати новий уряд.

Після відходу Меркель, яка 16 років перебувала при владі, її однопартійці-консерватори оголосили про свій найгірший за 76-річну історію результат на парламентських виборах.

Армін Лашет, кандидат у канцлери від ХДС/ХСС і нинішній голова уряду землі Північний Рейн-Вестфалія, заявив після голосування, що результати невтішні, але він все ж спробує сформувати наступний уряд.

Хто б не став канцлером, кажуть аналітики, йому буде нелегко зайняти місце Меркель, яка провела Німеччину і Європу крізь низку політичних викликів та випробувань, заробивши прізвисько «кризового канцлера».