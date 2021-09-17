Зростання ціни на газ: депутати Європарламенту хочуть перевірити причетність «Газпрому»

Члени Європейського парламенту закликали Європейську Комісію створити комісію і розслідувати можливу причетність російського «Газпрому» різкого стрибка цін на газ.

У липні-вересні 2021 року ціни на газ для Європи виросли більше, аніж удвічі – до рівня 700 доларів за 1 тис. куб. м. проти 300 доларів на початку 2021 року.

У зв'язку із цим 43 депутати Європарламенту направили листа до Європейської Комісії із вимогою провести розслідування можливих порушень правил конкуренції російським «Газпромом».

«Ми закликаємо Європейську Комісію негайно відкрити розслідування щодо можливих навмисних ринкових маніпулювань «Газпрому» і потенційних порушень правил конкуренції ЄС, які призвели до значно вищих рахунків за для європейських споживачів», – мовиться у листі.

Парламентарії зазначили, що «Газпром» має достатній потенціал для виробництва додаткових обсягів газу, але відмовився гарантувати додаткові обсяги постачань газу протягом літа 2021 року, через нібито недостатні запаси напередодні зимового сезону.

«Постачальники природного газу та бізнес-видання посилалися на ці дії «Газпрому» як на ключові причини такого сплеску цін», – наголошують європарламентарі.

У листі також акцентується увага на відмові «Газпрому» бронювати потужності прокачування газу через Україну та відмову від довгострокового бронювання газопроводу «Ямал-Європа».

Також депутати Європарламенту підозрюють «Газпром» у скороченні видобутку газу на родовищах Ямалу, яке компанія пояснює наслідками пожежі на заводі з підготовки до транспортування газового конденсату, що неподалік Нового Уренгоя.

Депутати хочуть з'ясувати чи справді пожежа могла стати причиною зменшення видобутку, а також і причини самої пожежі.

Ще раніше експерти попереджали, що спорудження і запуск «Північного потоку- 2» може призвести до повної монополізації «Газпромом» постачання газу в Європу, що може зробити ЄС вразливим до дій Кремля.

Політологиня-міжнародниця Вікторія Закревська заявила Російській службі «Голосу Америки», що зростання цін на газових біржах пов’язане безпосередньо з політикою Росії.

«Росія хотіла б скористатися тим дефіцитом, який є в газових сховищах сьогодні в різних європейських країнах. Незаповненість газових сховищ, плюс відмова здійснювати транзит через українську територію, – в результаті маємо ставку на відкриття «Північного потоку- 2». Все це і провокує підйом цін. Жодна європейська держава не хоче переплачувати, до того ж, «Північний потік-2» лобіювали німці, щоб ціна стала меншою; умовно, щоб вона не виростала, і не доводилося купувати дорогий скраплений американський газ», – сказала Вікторія Закревська кореспонденту Російської служби «Голосу Америки».

Як йдеться на сайті «Газпрому», серед основних завдань компанії на європейському ринку є забезпечення надійного газопостачання, а також підвищення ефективності збутової діяльності.

«Європейські країни понад 50 років є найважливішими споживачами російського газу. «Газпром» є найбільшим експортером газу на ринок Європи», – зазначає компанія.