Зеленський створив робочу групу щодо загроз від будівництва газогонів в обхід України

Президент Володимир Зеленський утворив робочу групу для напрацювання пропозицій «мінімізації загроз від будівництва газогонів в обхід України». Про це повідомляє Офіс президента 16 вересня.

За повідомленням, Зеленський підписав відповідне розпорядження, яке передбачає створення групи, через будівництво магістральних газопроводів в обхід території України.

«Як зазначається в документі, робоча група має підготувати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави від спорудження газогонів і напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах», – повідомляє Офіс президента.

До складу групи увійшли:

очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак (очолює)

голова Служби безпеки України Іван Баканов

голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко

міністр енергетики Герман Галущенко

секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов

Керівник робочої групи, як пояснюють у ОП, може вносити зміни до її складу та залучати до роботи урядовців, науковців, представників громадського сектору та незалежних експертів.

Російська компанія «Газпром» 10 вересня оголосила про завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Росія, а також прихильники газопроводу, що прокладається дном Балтійського моря в обхід України й інших транзитних держав, у Німеччині й кількох інших країнах Європи називають його виключно комерційним проєктом. Україна, США, низка інших країн Євросоюзу і керівництво ЄС заявляють, що цей проєкт суто політичний і не має економічного обґрунтування.

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США і Німеччина після досягнення домовленостей про умови завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» опублікували 21 липня спільну заяву, яка містить обіцянки Україні.

США і Німеччина також вважають, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року, коли закінчується термін чинної угоди про цей транзит. Німеччина зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну на термін іще до 10 років і призначити для цієї мети спеціального представника. Переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.