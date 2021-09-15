Деякі оглядачі пов’язують стрибок цін на газ у Європі з діями Росії

Інформаційні агенції повідомляють про рекордні ціни на природний газ у Європі. Як повідомив кореспондент видання Bloomberg з питань енергетики Хав’єр Блас, ціни на газ у Європі з початку серпня зросли на 60%. Блас вказує на відсутність ознак уповільнення зростання цін у близькому майбутньому.

Як відзначає інформаційна агенція Reuters, аналітики вказують, що підвищення цін може призвести до пришвидшення процесу сертифікації російського газопроводу «Північний потік-2».

«Європа зголодніла за газом, особливо на тлі рекордного зростання цін у регіоні перед зимою», – пише ЗМІ.

Раніше російський «Газпром» заявив про завершення будівництва трубопроводу, а Федеральне мережеве агентство Німеччини повідомило, що чотиримісячний період сертифікації для групи Nord Stream 2 AG розпочався 8 вересня. Як повідомляється, після того, як регулятор завершить перевірку, проєкт рішення буде направлено до Європейської комісії.

14 вересня міністр енергетики України Герман Галущенко на зустрічі з держсекретарем Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреасом Файхтом заявив, що «Північний потік-2» є основним ризиком для енергетичної безпеки в Європі.

«Перенаправлення газових потоків створить дефіцит газу у низці європейських країн», – вказав Галущенко.

У серпні експерт американського аналітичного центру «Атлантична рада» та колишній член наглядової ради «Укрзалізниці» Андрес Ослунд так пояснював небезпеку «Північного потоку-2» для енергетичної безпеки Європі: «80% поставок газу з Росії до Європи підуть через єдину газопроводу систему = максимальна енергетична небезпека, хоча енергетична політика Європи мала прагнути протилежного результату. Росія/«Газпром» має звичку відрізати постачання газу у січні. Це явна та безпосередня загроза!»

14 вересня сенатор-республіканець Тед Круз прокоментував зростання цін на газ у Європі.

«Дуже схоже, що протизаконний дарунок Байденом трубопроводу «Північний потік-2» Путіну – та прискорення енергетичної залежності Європи від Росії – було дуже поганою ідеєю….», – зазначив американський законодавець у соціальній мережі Twitter.

Британський економіст, експерт з питань України та Росії Тімоті Еш, поставив запитання, чи Росія «маніпулює цінами на газ у Європі, щоб переконатись, що німецький регулятор схвалить сертифікацію «Північного потоку-2».

Думки українських експертів представила Російська служба «Голосу Америки».

Так, глава правління альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик висловив думку, що дії Росії на газовому ринку спрямовані на прискорення сертифікації і процедур щодо запуску «Північного потоку-2».

«Не настільки сильно, звичайно, але Росія грає з цінами поставок, щоб показати, що «Північний потік-2» – це порятунок для європейців в плані зниження цін», – зазначив Валерій Боровик.

Політологиня-міжнародниця Вікторія Закревська заявила Російській службі «Голосу Америки», що зростання цін на газових біржах пов’язане безпосередньо з політикою Росії.

«Росія хотіла б скористатися тим дефіцитом, який є в газових сховищах сьогодні в різних європейських країнах. Незаповненість газових сховищ, плюс відмова здійснювати транзит через українську територію, – в результаті маємо ставку на відкриття «Північного потоку- 2». Все це і провокує підйом цін. Жодна європейська держава не хоче переплачувати, до того ж, «Північний потік-2» лобіювали німці, щоб ціна стала меншою; умовно, щоб вона не виростала, і не доводилося купувати дорогий скраплений американський газ», – сказала Вікторія Закревська кореспонденту Російської служби «Голосу Америки».

Як йдеться на сайті «Газпрому», серед основних завдань компанії на європейському ринку є забезпечення надійного газопостачання, а також підвищення ефективності збутової діяльності.

«Європейські країни понад 50 років є найважливішими споживачами російського газу. «Газпром» є найбільшим експортером газу на ринок Європи», – зазначає компанія.

У статті використано матеріал Російської служби «Голосу Америки», матеріали Reuters, Boomberg.