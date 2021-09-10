Польщу цікавить видобуток газу на заході України

Анастасія Морозова

У Польщі зацікавлені у видобутку газу на західних теренах України. Таку заяву зробив президент PGNiG (польської державної нафтогазової компанії) Павел Маєвський під час XXX Економічного форуму в Карпачі

«Протягом п’яти років PGNiG співпрацює з українською компанією «Енергетичні ресурси України», яка відіграє провідну роль на місцевому ринку газу. Наразі ми імпортували майже 3 мільярди кубометрів природного газу, враховуючи частину, доставлену через газовий термінал у Свіноуйсьці. Там замовили судно, газ був знову газифікований і закачаний в Україну. Таке транспортування відбулося у 2019 році. Це можливо», – зазначив президент PGNiG Павел Маєвський.

Україна, з підтвердженими ресурсами газу на рівні одного трильйона кубічних метрів, – це ринок з великим потенціалом

Раніше під час інтерв’ю польському виданню BiznesAlert.pl голова польської нафтогазової компанії також розповів, що плани стосовно українського газу не обмежаться лише транзитом газу через кордон.

«Україна, з підтвердженими ресурсами газу на рівні одного трильйона кубічних метрів, – це ринок з великим потенціалом, привабливий для спеціалізованих компаній нашої групи, які займаються не тільки пошуками та видобуванням, але й проводять геофізичні дослідження та надають пов’язані з цим послуги буріння та обслуговування», – зауважив Маєвський.

31 серпня Україна, Польща та США підписали меморандум про співпрацю у сфері енергетики. Угода має на меті забезпечення енергетичної незалежності України шляхом поставок зрідженого газу через Польщу.

Україна має найбільшу транспортну та інфраструктуру та найбільші сховища, а Польща має вікно у світ

Польський експерт з профільного видання BiznesAlert.pl Войчех Якубік додає, що разом Польща та Україна можуть створити нові умови співпраці на східно-європейському газовому ринку.

«Україна має найбільшу транспортну та інфраструктуру та найбільші сховища, а Польща має вікно у світ через термінал LNG (термінал на Березі Балтійського моря), а також газогін Baltic Pipe, який має бути завершений в 2022 році», – каже Якубік.

Експерт також відзначив, що у разі запуску «Північного потоку-2», Україна все одно має перспективи розвитку газового ринку, але для цього вона має дотримуватися європейської політики та продовжувати втілювати газові реформи.

Якщо «Північний потік-2» все ж запрацює, газовий ринок в Україні може служити вже іншим цілям

«Якщо будуть продовжені реформи над Дніпром, які призведуть до того, що наші ринки будуть все більше об’єднуватися, то навіть якщо «Північний потік-2» все ж запрацює, газовий ринок в Україні може служити вже іншим цілям: міжнародній торгівлі між Польщею, Україною та іншими країнами регіону, зберіганню газу з Європи в найбільших сховищах, які розташовані в Україні, можливо навіть подальшій диверсифікації з використанням сировини з нових напрямків, але умовою sine qua non, тобто неможливою до уникнення, є подальші реформи в Україні», – наголошує Войчех Якубік.

Він також додав, що ринок газу в Україні повинен давати впевненість інвесторам, які так само, як і поляки, з кожним разом будуть більш охоче вкладати гроші, маючи впевненість, що ця інвестиція безпечна.

У рамках газових реформ Україна вже здійснила так званий анбандлінг – функції транспортування газу перейшли до спеціально створеного підприємства ТОВ «Оператор ГТС Україна», відкрила вільний доступ до потужностей ГТС та інтегрувала енергосистему з іноземними державами. Завдяки цим змінам у 2020 році Україна посіла друге місце серед країн Енергетичного співтовариства за рівнем імплементації європейського законодавства.