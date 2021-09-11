Дуда не зустрінеться з Меркель під час її прощального візиту до Польщі через графік

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель має провести зустрічі з польськими чиновниками у Варшаві 11 вересня в рамках прощального туру Європою перед тим, як залишить посаду, але її візит може бути затьмарений через підтримку Берліном газопроводу «Північний потік-2».

Президент Польщі Анджей Дуда не зустрінеться з Меркель під час її візиту через завантажений графік, заявив 10 вересня один із високопосадовців офісу Дуди. При цьому уряд Німеччини анонсував зустріч Меркель і Дуди на початку цього місяця.

Голова офісу національної безпеки президента Польщі Павел Солох сказав польському радіо, що Дуда перебуватиме в Катовіце на момент запланованого заздалегідь візиту Меркель до Варшави.

Про зміну в графіку польського президента було оголошено незабаром після того, як Росія заявила, що «Північний потік-2» завершено. Проєкт тривалий час зустрічав опір Польщі, України, інших країн Східної Європи та Сполучених Штатів. Меркель натомість твердо підтримувала будівництво газогону.

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Солох стверджує, що відносини Польщі з Німеччиною лишаються добрими, «навіть якщо «Північний потік-2» кинув на них тінь, що послаблює довіру до двосторонніх відносин».

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач сказав польському громадському радіо, що «Північний потік-2» буде однією з тем переговорів Меркель 11 вересня з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким.

Вони також обговорюватимуть ситуацію на кордоні Польщі через потік мігрантів із території Білорусі. Крім того, перемови торкнуться Національного плану Польщі з відновлення після COVID-19, який не був схвалений Брюсселем через занепокоєння щодо прихильності Варшави до верховенства права.

Польща разом з Угорщиною перебувають у довготривалому конфлікті з Брюсселем щодо ряду питань, включаючи незалежність суду, свободу преси та права ЛГБТ.

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Трубопровід, що складається з двох паралельних ліній протяжністю 1 230 кілометрів кожна на дні Балтійського моря, за побоюваннями критиків, підірве енергетичну безпеку Європи, посиливши залежність Європейського Союзу від російського газу.

Опоненти проєкту стверджують, що газопровід завдасть особливої шкоди Україні, оскільки шлях експорту російського природного газу буде змінено, що позбавить Київ щонайменше 2 мільярдів доларів транзитних зборів на рік.

Прощальний візит Меркель до Варшави відбудеться за два тижні до федеральних виборів у Німеччині, які покладуть край 16 рокам її перебування при владі. Тур канцлерки продовжиться наступного тижня, коли вона поїде до Сербії, Албанії та Франції.

Вона має зустрітися з президентом Сербії Олександром Вучичем у Белграді 13 вересня перед зустріччю з представниками громадянського суспільства з ряду балканських держав у столиці Сербії, повідомив її речник 10 вересня.