Посли ЄС 8 вересня продовжать санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України

Посли Європейського союзу 8 вересня дадуть «зелене світло» продовженню дії персональних санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

«Посли ЄС в середу дадуть «зелене світло», щоб продовжити на шість місяців візові заборони і заморожування активів для 177 фізичних і 44 юридичних осіб, які, як вважають, підірвали територіальну цілісність України», – повідомляє кореспондент Радіо Свобода у твітері.

У 2014 році ЄС запровадив проти Росії санкції через порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Санкції стосуються всього 177 фізичних та 48 юридичних осіб, які Євросоюз вважає причетними до порушення територіальної цілісності України. Йдеться про замороження активів в рамках Євросоюзу і заборону на в’їзд до ЄС. Ці санкції діють до 15 березня 2021 року.

Обмежувальні заходи ЄС стосуються фінансового, енергетичного і оборонного секторів Росії і включають в себе обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для низки російських фінансових установ, експортну і імпортну заборона на торгівлю зброєю і низку інших заходів.