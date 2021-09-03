Боррель: Санкції проти Росії стримали подальшу ескалацію конфлікту на сході України

Санкції є потужним політичним сигналом та інструментом зовнішнього тиску, щоб нагадати Росії про необхідність виконувати міжнародні зобов’язання. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель.

«Російському уряду необхідно виконувати свої міжнародні зобов’язання. Санкції є потужним політичним сигналом несхвалення їхніх дій та інструментом зовнішнього тиску на підтримку політики невизнання незаконної анексії Криму Євросоюзом. Санкції мали як економічний, так і політичний вплив, але, мабуть, їх найважливішим досягненням було стримування будь-якої подальшої ескалації конфлікту на сході України. Санкції також мають репутаційний вплив і відображаються на міжнародному іміджі тих, хто під них підпав», – наголосив Боррель.

При цьому він підкреслив, що важливо тримати відкритими «канали спілкування», не тільки щоб уникнути подальшої ескалації, але й для того, щоб доносити повідомлення.

«Це робиться саме тоді, коли відносини далекі від задовільних. Такими заявами можна намагатися змінити поведінку партнера, пояснити чому це завдає шкоди йому самому та загальній стабільності. Євросоюз також вибірково співпрацює з Росією з питань, що мають явний інтерес для ЄС, таких як кліматичні та екологічні виклики», – зазначив дипломат.

Євросоюз запровадив та неодноразово продовжував санкції проти Росії за анексію Криму та агресію проти Україну.