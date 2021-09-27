«Меркель може залишитися при владі ще на кілька тижнів або місяців» – видання Politico

Німецькі вибори – на перших шпальтах ледве не всіх міжнародних ЗМІ. Ще кілька тижнів тому найімовірнішим наступником чинної канцлерки називали Арміна Лашета, гловуо Християнсько-демократичного союзу. Зараз же крісло майбутнього канцлера пророчать його супернику Олафу Шольцу, лідеру Соціал-демократичної партії Німеччини.

Внутрішньополітичний баланс у Німеччині суттєво не змінюється, пише видання Politico, аналізуючи результати виборів. Парламентську більшість, усупереч оптимізму Олафа Шольца, сформувати буде непросто. Її підтримкою уряду складно буде заручитися. Важко проходитимуть і окремі законодавчі ініціативи.

Німці сприймають як належне той факт, що вони досить впливові у євроспільноті, втім, така самовпевненість може не спрацювати у постмеркелівському вакуумі, зазначає Politico. У статті сказано: Німеччина продовжує втрачати лідерські позиції в Європі. Але, як пише очільник берлінського офісу Європейської ради з міжнародних відносин Яна Пульєрин, новий уряд, щоб зберегти статус Німеччини як двигуна європейської політики, має надати партнерам чітке бачення того, як Євросоюз може конкурувати в розділеному, виснаженому кризою світі.

«Німеччина вступає в епоху пост-меркелівської невизначеності», – зазначає американське видання Washington Post. Газета передрікає Німеччині період невизначеності. Будуть тижні, а то й місяці затяжних коаліційних перемов між партіями, що борються за владу.

У чинного міністра фінансів і лідера СДН Олафа Шольца – найсильніший мандат на формування уряду більшості, втім, поки не зрозуміло, чи зможе він це зробити.

Оглядачі Washington Post розписали різні партійні комбінації, які можуть скластися в майбутній коаліції. Й зауважили, що найкрупніша європейська економіка і, можливо, найважливіший політичний гравець ЄС опиниться в дещо підвішеному стані. Адже політичну стабільність Німеччини, йдеться в матеріалі, забезпечувала Ангела Меркель – «неофіційний лідер континенту, яка допомагала йому долати політичні й економічні кризи».

«Немає явного переможця, два потенційні лідери, найгірший результат в історії для правоцентристів без Меркель і коаліційні перемови, що, ймовірно, триватимуть і після Різдва» – це висновки Рікарда Юзвяка, європейського оглядача Радіо Свобода.

Йозвяк описує найімовірнішу партійну конфігурацію: так звану «світлофорну» коаліцію (соціалістичні червоні, ліберальні жовті й зелені). Цього разу виборці схилилися вліво, і ХДС, імовірно, виграють, ставши на кілька років опозицією.

Що стосується прогнозів, то для Йозвяка очевидні дві речі: цієї зими Німеччина буде значно менше присутньою на міжнародній арені. Не буде вона й активним учасником у справах Євросоюзу, оскільки буде зайнята внутрішньополітичними питаннями. Іншими словами, це сприятливий період для світових автократів, щоб побешкетувати, вважає Юзвяк.