Україна і зміна влади у Німеччині. Що буде після Меркель?

У Німеччині зміниться не лише голова уряду, а й правляча політична сила. Підстави говорити про це дають попередні результати виборів до Бундестагу. Водночас вони не дають відповіді на запитання: які партії увійдуть до правлячої коаліції і як це вплине на міжнародну політику країни, зокрема на відносини з Росією та ставлення до України? Політики і дипломати переважно обмежуються стриманими прогнозами.

Політичний блок Ангели Меркель ХДС-ХСС здобув найнижчий показник на виборах у своїй історії – 24,1% голосів виборців. Втім, він не набагато нижче за результат переможця виборів – Соціал-демократичної партії 25,8%. Про це свідчать результати екзит-полів. Відтак певні шанси отримати посаду канцлера Німеччини лишаються у представників обох політсил – Арміна Лашета та Олафа Шольца. Хто саме очолить Бундестаг, залежить від того, як сформується правляча коаліція. Відповідно, від цього залежить і позиція Німеччини на міжнародній арені.

Як Лашет, так і Шольц вже заявили про готовність формувати уряд. Але якщо перший попросив не робити завчасних висновків і дочекатися офіційних результатів виборів, то другий назвав попередні результати великим успіхом і сказав, що вони свідчать про бажання громадян змінити владу. За його словами, ХДС-ХСС повинні піти в опозицію, а коаліцію разом із соціал-демократами сформують партія «Зелені» і «Вільна демократична партія».

ХДС-ХСС не повинні бути там, вони повинні піти в опозицію

«Громадяни визначили чіткий мандат – ці три партії повинні увійти в наступний уряд. ХДС-ХСС не повинні бути там, вони повинні піти в опозицію», – заявив Шольц.

Офіційний Київ тим часом розраховує на формування коаліції, яка буде сприяти розвитку українсько-німецьких відносин. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, в діалозі з Німеччиною потрібна довгострокова та системна робота, оскільки саме Берлін є одним зі стратегічних партнерів Києва.

Коаліція буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин

«Ім'я канцлера важливе, але Україну найбільше цікавить, якою буде коаліція. З тих комбінацій, які я нині бачу, коаліція буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин»,

– заявив Кулеба.

Водночас посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Берлін готовий продовжити активність у «нормандському форматі», але наразі важко говорити про те, наскільки зміняться акценти і підходи.

Потенційний новий канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїх передвиборчих інтерв'ю заявляв про необхідність напрацювання «нової східної політики» щодо Росії. Він виступає за діалог із Кремлем, але засуджує «насильницький переділ кордонів у Європі», коли йдеться про окупацію українського Криму Росією. Шольц також висловлював підтримку проєкту «Північний потік-2», а перспективи вступу України до ЄС і НАТО оцінював скептично і наголошував, що це питання наразі не є на порядку денному.

Кремль чекає на продовження

Москва тим часом розраховує на те, щоб після виборів до Бундестагу відносини двох країн «тривали і розвивалися». Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, Росія та Німеччина «не вільні від розбіжностей», але їх «об’єднує розуміння того, що проблему можливо і потрібно вирішувати лише послуговуючись діалогом».

Процес створення коаліції буде тривалий, складний, тому ми будемо дивитися далі

«Наскільки ми розуміємо, процес створення коаліції буде тривалий, складний, тому ми будемо дивитися далі», – сказав Пєсков.

Поряд із цим у Франції вже очікують труднощів у відносинах із Німеччиною через розбіжності у позиціях. Про це заявив державний секретар Франції у європейських справах Клеман Бон.

«Усі партії, що утворюють коаліцію – проєвропейські. Найближчими місяцями будуть виникати суперечки, а інколи й труднощі у переговорах із Францією, оскільки не з усім будемо погоджуватися. Із соціал-демократами буде простіше домовлятися щодо інвестицій чи бюджету, а з ХДС – питань оборони і безпеки», – сказав Бон.

Як Німеччина, очолювана новим канцлером, вибудовуватиме політику щодо України, багато у чому залежить від самої України, яка має показати партнерові свої спроможності та показати йому вигоди від поглиблення співробітництва. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. На його думку, питання стоїть таким чином, незважаючи на те, якою саме буде правляча коаліція в Бундестазі.

Німеччина все одно залишиться нашим основним партнером в ЄС

«Що стосується впливу на нас, то те, що буде в Німеччині – це серйозна історія. Німеччина все одно залишиться нашим основним партнером в ЄС, без Німеччини будь-яке рішення по Україні в ЄС, у Брюсселі, не пройде, і НАТО, звичайно не пройде теж.

Незалежно від того, хто буде канцлером і яка буде коаліція, все одно, Німеччина буде зосереджена, перше: на внутрішніх питаннях, внутрішньому порядку денному; і друге: на Євросоюзі і, звичайно, на якихось ключових проблемах. Ми, на жаль, не є ключовим пріоритетом для Німеччини, я маю на увазі, для будь-кого з політиків, хто може посісти посаду канцлера», – наголошує Клімкін.

«Меркель може говорити з Путіним»

Тим часом ще чинна канцлерка Німеччини Ангела Меркель після своєї відставки могла би стати посередником у переговорах України з президентом Росії Володимиром Путіним, припускає Павло Клімкін.

Путін поважає Меркель, а Меркель може говорити з Путіним

«Путін поважає Меркель, а Меркель може говорити з Путіним. Вона, в принципі, одна з небагатьох, кого поважає Путін. Є ще Байден, є ще китайський президент, але таких людей можна перерахувати на пальцях. Тому Меркель у будь-якій якості буде дуже шанованим політиком, яка є канцлером антикризовим, по суті, вона дуже ефективна у випадках криз. Меркель зберегла свій рівень відносин з Путіним, звичайно, не такий, як 7 років тому, але тим не менш контакт у неї зберігся. І підтримувати з нею контакт, говорити, просити її поради, просити її, коли треба поговорити з Путіним, може й не тільки з Путіним – це, насправді дуже правильна історія.

Я впевнений, що ми будемо дуже і дуже сумувати за Меркель, оскільки будь-які кандидати на посаду канцлера, які є на сьогоднішній день, вони не фахівці у питаннях зовнішньої політики, і не бачать Україну як пріоритет номер один, номер два, номер три. А у Меркель стосовно нас була емоція позитивна, вона вважала, що це частина її завдання», – вважає Клімкін.

Згідно з опитуваннями, проведеними у Німеччині, близько третини прихильників ХДС підтримували цю партію саме через особу Ангели Меркель. Відтак, через те, що вона не висувала своєї кандидатури на канцлера, і ця роль дісталася Армінові Лашету, ХДС втратив частину свого електорального ядра. Під кінець серпня цього року Соціал-демократична партія Німеччини випередила блок ХДС-ХСС у рейтингах і втримувала перше місце до дня голосування.

За попередніми даними, Соціал-демократична партія Німеччини стає переможцем федеральних виборів, отримавши 25,7% голосів виборців. Блок ХДС-ХСС зібрав 24,1%, з яких голоси Християнсько-демократичного союзу склали 18,9%, а партію Християнсько-соціальний союз підтримали 5,2% виборців. Третє місце з 14,8% підтримки посідає партія «Зелені», що виступала проти запуску газопроводу «Північний потік-2». На четвертому місці опиняються «Вільні демократи» (11,5%), за ними –«Альтернатива для Німеччини» (10,3%) і партія «Ліві» з (4,9%).