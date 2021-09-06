5 сентября 2014-го в Минске подписали первые мирные соглашения с Россией о Донбассе – они закрепили линию разграничения, ограничив и подконтрольные Кремлю формирования, и Украину в продвижении в какую-либо сторону. Россия, врочем, уже через три 4 месяца забрала Дебальцево; ВСУ в последующие годы проводили незначительные маневры в пределах отдельных сел, но их продвижение не превышало пары километров. В документе не упомянули причину войны – вооруженную агрессию России, хотя стороной подписания была именно эта страна.

Семь лет спустя Владимир Зеленский предложил США присоединиться к переговорам об урегулировании, хотя желание создать новый формат с Америкои и Британией высказывал еще во время своей предвыборной кампании.

Документ с длинным названием «Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина» подписали 5 сентября 2014 года в Минске участники ТКГ:

представитель ОБСЕ Хайди Тальявини ,

, второй президент Украины Леонид Кучма,

посол России в Украине Михаил Зурабов.

Несколькими пробелами ниже безо всяких должностей напечатали фамилии и подписи главарей группировок «ЛДНР» Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

Предыстория: первая встреча России и Украины в Минске

Накануне, 25 августа, в Минске пожали руки и провели переговоры президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин. В это время под городом Иловайском на Донбассе разворачивалась драма, которая завершится 28-29 августа расстрелом военных в зеленом коридоре, гарантированном им российским командованием.

Российский президент, несмотря на многочисленные доказательства российского военного присутствия в Украине, заявил, что его страна не имеет никакого отношения к боевым действиям на Донбассе.

«Мы, Россия, мы не можем говорить о каких-то условиях прекращения огня, о возможных договоренностях между Киевом, Донецком и Луганском. Это не наше дело. Это внутреннее дело самой Украины. Мы можем только способствовать тому, чтобы создать обстановку доверия».

На самом деле регулярные российские подразделения прервали спешное контрнаступление украинской армии, которое продолжалось с июня по август. Один за одним освобожлались города, площадь оккупированноц территории планомерно таяла на карте. После прорыва армии России на Новоазовск на карте появилась новая неподконтрольная полоса совершенно в другом месте, на юге Донецкой области. Украина потеряла часть азовского побережья.

Народный депутат Ирина Геращенко вспоминает, что во время переговоров президентов членам украинской делегации звонили военные и говорили, что в Иловайске россияне расстреливают украинских военных. Петр Порошенко требовал предоставить коридор для выхода, и Кремль, делится Геращенко, дал такое обещание. Но не сдержал: официально в Иловайске считают погибшими 366 добровольцев, еще 158 имеют статус пропавших без вести.

Ситуация на фронте

До 20-х чисел августа 2014 года ситуация на фронте развивалась по планам Генштаба: Украина хотела разъединить Донецк и Луганск, заблокировать их и взять под контроль без уличных боев, чтобы избежать больших потерь, вспоминает военный эксперт Михаил Жирохов.

Жирохов прогнозирует: без российского вмешательства к 1 сентября украинские войска взяли бы под контроль границу с Россией, а Донецк и Луганск находились бы в осаде.

Без поддержки России, без боеприпасов они были бы вынуждены сдаться

«От 10 до 14 дней без поддержки России, без боеприпасов они были бы просто вынуждены сдаться на тех или иных условиях: но условия диктовались бы Киевом», – утверждает военный эксперт.

Российские кураторы группировок «ЛДНР» поняли: если Донецк или Луганск вернутся под контроль Киева, то вооруженное сопротивление закончится и проект «Новороссия» потерпит крах. Поэтому в середине августа из России отправился первый гуманитарный конвой. Британские журналисты, которые следили за этим конвоем, сообщили также о колонне БТРов, которая 14 августа заехала из России в Украину. Михаил Жирохов говорит, что на тот момент в Луганске практически не было участников группировки «ЛНР»: оставался один батальон «Заря» Плотницкого.

23 августа началось полномасштабное вторжение

«В этот момент принимается решение россиянами о том, что будет деблокирование Донецка и Луганска силами вооруженных сил России. 23 августа началось полномасштабное вторжение российских батальонно-тактических групп», – сообщил нам Михаил Жирохов.

Сначала россияне разблокировали Луганск, а потом нанесли удары по Приазовью: по направлению Новоазовска и Иловайска.

Фронт посыпался

«После того, как россияне начали наступать, – фактически, фронт посыпался. Началось массовое дезертирство: только в одной 51-й бригаде за неделю дезертировали 1200 человек, – Вспоминает эксперт и добавляет: – И для того, чтобы как-то остановить этот российский каток, Муженко был вынужден провести рейд».

К концу августа Кремль взял под контроль аэропорт Луганска и поселки в округе, Иловайск, Старобешево, Тельманово и другие населенные пункты. Но, отмечает эксперт, тогда войскам России не удалось захватить ни Дебальцево, ни Донецкий аэропорт.

Под чем подписались в Минске

В такой непростой для Украины военной обстановке подписали протокол из 12 пунктов.

Первые два касаются прекращения огня и его верификации представителями ОБСЕ.

Третий пункт – принятие закона об особом статусе.

После этого речь идет о мониторинге российско-украинской границы со стороны ОБСЕ и создании зон безопасности в приграничных районах Украины и России.

Пятый пункт – освобождение заложников и удерживаемых лиц. Шестой - о непреследование лиц, связанных с событиями в ОРДЛО.

В девятом пункте протокола говорится о досрочных местных выборах, а в одиннадцатом – о выводе незаконных вооруженных формирований, военной техники, боевиков и наемников с территории Украины. В двух последних пунктах идет речь о принятии программы экономического восстановления Донбасса и гарантиях безопасности для участников переговоров.

Перемирие и санкции

Подписание минского протокола Петр Порошенко прокомментировал в тот же день в Ньюпорте, во время саммита НАТО. Пятый президент Украины сообщил, что дал указание армии соблюдать перемирие и подчеркнул: теперь прекращение огня – это совместная ответственность Порошенко и Путина.

Это даст нам возможность продолжить политический диалог, который принесет мир

«Очень важно, чтобы это перемирие длилось долго. Это даст нам возможность продолжить политический диалог, который принесет мир и стабильность на Донбасс… Мы готовы обеспечить значительные шаги, которые будут включать децентрализацию власти, особый статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей касательно их экономической свободы, гарантию свободного использования любых языков на той территории, а также культурных традиций. А также это будет включать амнистию. То есть, все, что есть в моем мирном плане», – уточнил Порошенко.

Мы смогли остановить по всему фронту наступление врага

Через месяц после подписания Петр Порошенко обратится к народу. Он назовет выгоды от подписания минского протокола: «Мы смогли остановить по всему фронту наступление врага. При чем, не наемников, не боевиков, террористов, а хорошо вышколенные подразделения регулярной армии соседнего государства». Также Порошенко отметит достижение режима прекращения огня, освобождение почти полутора тысяч заложников группировок «ЛДНР», ротацию военных и ремонт техники, строительство линий обороны, нормализацию жизни в освобожденных городах Донбасса.

Это предоставило нам возможность создать мощные вооруженные силы

А еще через год после подписания в комментарии «5 каналу» позитивно оценил договоренности Виктор Муженко, тогдашний начальник генштаба: «Это предоставило нам возможность создать мощные вооруженные силы, которые на сегодняшний день в состоянии реагировать на все те угрозы в военной сфере, которые существуют для Украины. И это, наверное, было главным: потому что на 5 сентября (2014 года – ред.) сложилась такая ситуация, что у нас практически уже не было резервов».

Минские соглашения привязаны к санкциям

Ирина Геращенко также отметит 5 сентября 2019 года: «Ключевое – минские соглашения привязаны к санкциям. И все эти годы нам удавалось держать антипутинскую коалицию в мире, ослабляя Россию экономически. Каждый рубль, который РФ потеряла из-за санкций – это рубль, который не пошел на финансирование войны».

Кстати, и привязке антироссийских санкций к минским договренностям в 2018 году говорила и представитель ЕС Федерика Могерини.

Санкции против России привязаны к имплементации Минских соглашений

«Санкции против России четко привязаны к полной имплементации Минских соглашений. Мы обсудили ситуацию на Донбассе и неизменную поддержку со стороны ЕС. Мы продолжаем совместную работу, чтобы достичь полной имплементации Минских соглашений», – цитирует Могерини «Европейская правда».

Договоренности родились мертвыми – евродепутат

Но не все в Европе поддерживают Минские договоренности. Например, депутат Европарламента Яромир Штетина в интервью «Новостям Донбасса» назвал их «мертворожденными».

Они родились мертвыми

«Они (минские договоренности – ред.) родились мертвыми. Потому что Европа почему-то верит, что Москва может сдержать слово, но она просто этого никогда не сделает. Я уже два года в Европарламенте говорю, что надо помочь Украине по-другому: поставками оружия, амуниции, чтобы она могла свою оборону держать против агрессора», – отметил евродепутат.

Войну закончит признание роли России и вывод ее войск – Кучеренко

Нельзя считать, что минский протокол может прекратить войну и помочь освободить территории. Ведь текст этого документа противоречит военной и политической реальности, которая на то время сложилась на Донбассе. После российского вторжения, после трагедии в Иловайске было очевидно, что против Украины воюют не какие-то псевдо-республики, или некий «народ Донбасса», – речь идет о войне с Россией. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказала политический аналитик Мария Кучеренко.

Речь надо было вести о России

«Стороны военного противостояния определены в протоколе абсолютно некорректно. То есть, речь шла об отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Речь надо было вести о России. Очевидно, что никакие политические уступки лидерам псевдо-республик, которые не являются самостоятельными фигурами, – не могут разрешить этот конфликт. Разрешением конфликта может стать только принуждение России признать ее истинную роль в конфликте и вывод всех российских оккупационных сил и администраций с территории Украины»

Аналитик убеждена: ситуация была проигрышной и для России, и для Украины. Россия проиграла и политически, и экономически из-за санкций. А Украина совершила ошибку, как говорит Мария Кучеренко, вынужденно, под дулом автомата. С другой стороны, говорит аналитик, очевидно, что Украина несла в то время потери, и надо было добиться прекращения огня. Кроме того, неизвестно, какие угрозы высказывала Россия во время закрытых переговоров.

Но текст есть и с ним можно работать, например, в частях отвода войск, верификации режима прекращения огня сотрудниками ОБСЕ. Кроме того, считает Мария Кучеренко, Украина должна настаивать на пересмотре отдельных определений и формулировок минских договоренностей.

Также аналитик считает продуктивным привлечение США к консультациям с Украиной по урегулированию ситуации на Донбассе. Для этого Украина должна предоставить Америке свой путь решения конфликта и роль США в этом решении. Но сейчас, говорит Мария Кучеренко, такого решения у украинских властей пока нет.

А через две недели после подписания протокола в Минске утвердили еще один документ – «Меморандум об исполнении положений протокола…». Кроме запрета на использование боевой авиации и отвода тяжелых вооружений третьим пунктом этот меморандум утвердил линию соприкосновения на Донбассе.

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