Им сдались в плен танкисты из России: батальон спецназначения «Донбасс» отмечает семилетие

Из-за «белого билета» его, выехавшего из Донецка в апреле 2014-го, не приняли в военкомате – тогда парень поехал в Днепр и вступил в батальон «Донбасс». Уже через месяц дончанин был убит в боях с российскими гибридными формированиями.

Первых погибших за украинский Донбасс вспоминали ветераны и родственники в эти дни в Славянске. Один из первых добровольческих батальонов, а сегодня – батальон спецназначения Национальной гвардии Украины «Донбасс» – отмечает седьмую годовщину со дня основания. Бойцов отметили наградами. А в небо запустили флаг «Донбасса».

С одной стороны – крепкие объятия и широкие улыбки побратимов-ветеранов. А возле мемориального комплекса с именами погибших бойцов молча стоят родственники. Все эти люди приехали в Славянск, что увидеться и почтить память погибших бойцов одного из первых добровольческих – батальона «Донбасс». В этом году батальон спецназначения Национальной гвардии Украины отмечает седьмую годовщину со дня основания.

«Вырвали сердце из грудины…»

Общаемся с Инной Степановной (имя женщины мы изменили в целях безопасности – ред.).Она жительница Донецка. Ее семья выехала из родного города, спасаясь от преследования гибридных сил России. На груди, слева, у нее значок с последним прижизненным фото сына.

Женщина вспоминает, что он, житель Донецка, 14 апреля 2014 года поехал в Днепр и там вступил в батальон «Донбасс». До этого пытался пойти на войну через военкомат. Но там из-за «белого билета» отказали. О войне матери старался не рассказывать.

«Он мало об этом рассказывал: мы строим заборы, сараи. Было слышно выстрелы. Говорил: да семечки лузгаем. Он старался не волновать», – делится воспоминаниями Инна Степановна.

Погиб парень 23 мая 2014 года. Ему было 36 лет. Что с его телом сделали участники гибридных сил России, женщина увидела на видео:

– Мы видели, как его цепляли за ногу, потом тащили «Камазом» до Песок и почти до самого Донецка… Даже показали, когда сердце выдрали из грудины, и вот так на камеру давили. И вот так брызги летели.

– Можете ли вы простить тех людей?

– Нет, не могу. На то время он был моей единственной опорой. Кроме того, остались жена и ребенок, которому сейчас 13 лет.

«Офицер не должен сидеть дома…»

Валентина Козлова вспоминает о погибшем муже – Николае. Женщина говорит, что он был кадровым военным, офицером пограничных войск. Служил в Грузии и там вышел на пенсию. По словам Валентины, когда Россия начала боевые действия там, они с мужем поняли, что в Украине тоже будет такая война. Младший сын Валентине в марте 2014 года ушел в армию по мобилизации. Через военкомат пытался пойти воевать и муж.

«Муж сидит и говорит: Валя, я, офицер, должен сидеть дома? А наши сыновья гибнут за нашу землю», – делится Валентина.

Погиб Николай Козлов 23 мая 2014 года. Перед смертью успел попрощаться с женой.

«Когда у них бой был, он мне позвонил в семь часов 23-го числа. И говорит: Валя, прощай. У нас, говорит, бой с чеченцами из батальона «Восток». И все. И он отключился. Он нашел возможность как офицер, что он попрощался со мной», – рассказывает Валентина Козлова и плачет.

«Россияне расстреляли колонну…»

«Касатка» – ветеран батальона. Он прошел Иловайск, плен. Воевал после плена.

Сам ветеран родом из Днепра. Сначала дежурил на местных блокпостах, помогал переселенцам из Донбасса.

«Переломным моментом, из-за чего я пошел в ряды батальона «Донбасс» и в зону боевых действий, – когда расстреляли семью, которая выезжала через блокпост. И осталась в живых только девочка 13 лет. Они везли большую сумму денег и побоялись остановиться. Из расстреляли. У девочки пуля в голове осталась. Когда уже дети начали страдать, – я встал и поехал, вступил в батальон «Донбасс», – так описывает ветеран свою мотивацию.

«Касатка» прошел Карловку, Попасную, Марьинку, Лисичанск. А в Иловайске были пленные россияне, подбитая техника, – и плен.

«Нашу колонну расстреляли – это уже были полностью российские военные. Мы дали бой. Подбили им технику военную. Они понесли потери. Нас расстреляли, как в тире, потому что мы двигались на гражданских машинах, – рассказывает доброволец о подробностях боя и добавляет: – И, когда в плен нам сдались танкисты, то это Ульяновская танковая дивизия, были из 31-й десантной (31-я ОДШБр вооруженных сил России – ред.)».

Ветеран говорит, что в плен сдались только ради раненых: россияне пообещали им свободу. И слово сдержали. А вот обещание не передавать пленных группировке «ДНР» нарушили. Боец провел в плену четыре месяца. Говорит, в плену издевались именно местные жители: бывшие сотрудники органов внутренних дел и спецслужб. После возвращения из плена «Касатка» продолжил воевать. Он говорит, что отомстил за пытки в плену.

«Донбасс» тогда и сегодня

О прошлом и будущем батальона мы поговорили с Николаем Побережным. Он замкомандира по работе с личным составом. Капитан Побережный вспоминает, что в основе батальона – обычные люди, в основном – жители Донбасса. Отсюда – и название подразделения. Сначала это был батальон территориальной обороны. Потом уже возник отдельный батальон специального назначения. А 29 мая 2014 года он вошел в состав Национальной гвардии. С 2016 года батальон дислоцируется в Славянске.

«Батальон принимал участие во многих и боевых столкновениях, и спецоперациях. Не обошлось, к сожалению, без потерь. Если мы сегодня берем все добровольческие батальоны, которые были сформированы в то время, в самые тяжелые временами российско-украинской войны, – у нас, к сожалению, больше всего среди всех добробатов воинов, которые отдали свои жизни за Украину», – делится капитан Побережный. Он уточняет, что общее число погибших невозможно указать, потому что многие до сих пор считаются пропавшими без вести.

Сейчас батальон спецназначения выполняет задачи по всей линии разграничения, в том числе контрдиверсионные мероприятия в зоне разведения войск в Золотом-4.

Николай Побережный уверяет, что бойцы, которые служат и с 2014, и с 2015 годов настроены решительно: каждый знает свои задачи и готов защищать украинский народ.

Поздравили батальон и участники организации «Третья сила». Высоко в небо на воздушных шарах запустили знамя «Донбасса».

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