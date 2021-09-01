Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Донбас

Капитальная школа в Авдеевке, гимн России в Донецке: День знаний по обе стороны линии фронта на Донбассе

В прифронтовой Авдеевке после капитального ремонта открыли школу номер два

Полтысячи школьников Авдеевки сегодня пошли учиться в капитально отремонтированную школу номер два. Здание школы пострадало от обстрелов в 2015 и 2017 годах. Теперь его полностью обновили в рамках «Великого будівництва» при поддержке Литвы и международных гуманитарных организаций. Для бесплатного подвоза детей из старой части города купили автобус. По информации Донецкой ОГА, на ремонт и обустройство школы потратили около 100 миллионов гривен.

28 августа Авдеевку обстреляли гибридные силы России. А сегодня тут звучит первый звонок. Учителя и ученики школы номер 2 признаются, что ждали этого звонка пять лет. Из-за обстрелов 2015 и 2017 годов дети учились в других школах. А сегодня вернулись в свою, уже капитально отремонтированную. Заметно волнуются все. Девятиклассница Настя держит в руках два шарика: голубой и желтый. Настя довольна ремонтом, ей нравятся яркие цвета.

Первый звонок во второй школе Авдеевки
Первый звонок во второй школе Авдеевки
Цвета красивые, мебель хорошая
Настя

«В наш кабинет попало. Из-за того, что снаряд именно в него влетел, там было не очень хорошо все. Сейчас отремонтировали, он в хорошем состоянии, цвета красивые, мебель хорошая, интерактивная доска», – улыбаясь, рассказывает школьница.

Слава богу, что мы можем учиться
Анастасия

А жительница Авдеевки Анастасия привела в школу двоих деток: первоклашку и девятиклассника. Женщина высоко оценивает новую школу, говорит, что она теперь – не хуже столичных. Анастасия надеется, что обстрелов больше не будет: «Школа супер! Настроение конечно радостное. Слава богу, что мы можем учиться, что такие возможности у детей».

Кто отстраивал школу

На линейке школьники держат в руках флажки Украины и Литвы. На входе в школу также разместили гимны Украины и Литвы. Это не просто так: школу отремонтировали в рамках проекта президента Украины «Велике будівництво» при поддержке Литовской республики. Также помогал Международный Комитет Красного Креста и неправительственная организация «Человек в беде».

Интерьер второй школы
Интерьер второй школы

При поддержке Литвы авдеевскую школу оснастили мебелью, компьютерами, обустроили пищеблок, технологическую и швейную мастерскую. А еще литовцы оснастили спортивные и игровые площадки, в том числе для людей с особенными потребностями.

Дмитрий Сницар, учитель информатики, вспоминает: взрывной волной в его классе выбило окна. А теперь его оборудовали современными компьютерами, документ-камерой. Но особая гордость учителя – 3D-принтер.

Это дополнительная мотивация для детей
Дмитрий Сницар

«Только начинаем осваивать. В 11 классе есть такая тема – «Моделирование». Я думаю, детям вообще будет интересно, если они не просто что-то создадут в 3D MAX или другой программе что-то такое интересное. Но если у них будет возможность распечатать это и принести домой, показать родителям, – это будет дополнительная мотивация для детей», – не скрывает радости учитель.

Дмитрий Сницар показывает карту Литвы, напечатанную на 3D-принтере
Дмитрий Сницар показывает карту Литвы, напечатанную на 3D-принтере

Открытие школы посетила делегация из Литвы. Чрезвычайный и полномочный посол Литовской республики Вальдемарас Сарапинас отметил, что для Литвы важно поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии: страны сотрудничают в разных сферах, в том числе и военной, украинские военные проходят реабилитацию в Литве.

Есть конкретные планы помогать и другим школам
Вальдемарас Сарапинас

«Будем и дальше продолжать наше сотрудничество, нашу дружбу. И особенно со школой номер два Авдеевки. Будем приглашать детей в Литву, в лагеря. Подумаем, может захотят литовский язык изучать, – тоже поможем. Уже есть конкретные планы помогать и другим школам», – отметил литовский дипломат.

А что с безопасностью

Учтена и составляющая безопасности
Павел Кириленко

Вторая школа размещена на самом краю Авдеевки, возле поля, за которым расположен прифронтовой поселок Опытное. Приспособлено ли здание на случай обстрела? Вот как ответил на этот вопрос руководитель Донецкой области Павел Кириленко: «Конечно, учтена и составляющая безопасности, и есть укрытия не только в школе, но и в городе. Максимально стараемся, чтобы такого не происходило. Но, понимаете, что не все зависит от украинской стороны. Но безопасность детей, начиная с противопожарной безопасности в случае, не дай боже, попадания в школу: есть и аварийные выходы, и подвалы и укрытия».

Как рассказал Радио Донбасс.Реалии Виталий Барабаш, руководитель ВГА Авдеевки, маршруты эвакуации детей уже отработали. В ближайшие несколько дней учеников проинструктируют, куда бежать и где прятаться.

Есть убежище
Виталий Барабаш

«Действительно, есть убежище. Это не бомбоубежище, как его представляют гражданские люди. Это обычный подвал, который приспособлен под эти потребности», – уточнил Виталий Барабаш.

1 сентября в ОРДЛО под гимн России

Первые звонки прозвучали и в школах Донецка и Луганска. Ресурс, подконтрольный российским гибридным силам, сообщает, что в лицее номер 1 Макеевки в начале мероприятия звучали «гимн» группировки «ДНР» и гимн России.

А телеграм-канал «Типичный Донецк» опубликовал видео с российским гимном на школьной линейке. Пользователи комментируют это по-разному.

«Я представляю, если бы где-то в России на линейке зазвучал гимн Китая или пусть даже Беларуси», – пишет пользователь Федор Костров. Пользователь White_Demon поясняет: «Звучало два гимна. Сначала «гимн» «ДНР», а потом гимн России. Гимн России звучал потому, что дети «ДНР» будут учиться по российским стандартам».

Первые дети «республики» пошли в школу
Лилиана Быкадорова

А журналист подконтрольного гибридным сила России ресурса «News Front» подметил, что в этом году в первый класс пошло поколение детей, рожденных в оккупации. Вот что говорит Лилиана Быкадорова, которую представили как директора школы номер 21 Луганска: «Мы в родные стены принимаем 27 первоклашек, которые родились уже в нашей «луганской народной республике». По сути, первые дети «республики» пошли в школу».

Лилиана Быкадорова
Лилиана Быкадорова

До этого представители группировки «ДНР» заявили, что намерены интегрироваться в образовательное пространство России и даже ввели новый предмет – «родной язык» для еще большего изучения русского языка.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу

  • Зображення 16x9

    Донбас.Реалії

    Донбас.Реалії – проєкт для Донбасу та про Донбас по обидва боки лінії розмежування. З 2015 року ми створюємо та добуваємо унікальний контент – ексклюзиви з окупованих міст і лінії фронту, відео й фото, мультимедійні репортажі, розслідування, радіо та телепрограми.

    У соцмережах:

  • Зображення 16x9

    Сергій Горбатенко

    Позаштатний кореспондент Радіо Свобода з 1 лютого 2015 року. Автор матеріалів для Радіо Донбас.Реалії.

    Працював журналістом у Громадському телебаченні Донбасу, регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій області. Був редактором на телеканалах «ТОР» і «С+» (Слов’янськ). Закінчив філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG