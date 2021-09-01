Полтысячи школьников Авдеевки сегодня пошли учиться в капитально отремонтированную школу номер два. Здание школы пострадало от обстрелов в 2015 и 2017 годах. Теперь его полностью обновили в рамках «Великого будівництва» при поддержке Литвы и международных гуманитарных организаций. Для бесплатного подвоза детей из старой части города купили автобус. По информации Донецкой ОГА, на ремонт и обустройство школы потратили около 100 миллионов гривен.

28 августа Авдеевку обстреляли гибридные силы России. А сегодня тут звучит первый звонок. Учителя и ученики школы номер 2 признаются, что ждали этого звонка пять лет. Из-за обстрелов 2015 и 2017 годов дети учились в других школах. А сегодня вернулись в свою, уже капитально отремонтированную. Заметно волнуются все. Девятиклассница Настя держит в руках два шарика: голубой и желтый. Настя довольна ремонтом, ей нравятся яркие цвета.

Цвета красивые, мебель хорошая

«В наш кабинет попало. Из-за того, что снаряд именно в него влетел, там было не очень хорошо все. Сейчас отремонтировали, он в хорошем состоянии, цвета красивые, мебель хорошая, интерактивная доска», – улыбаясь, рассказывает школьница.

Слава богу, что мы можем учиться

А жительница Авдеевки Анастасия привела в школу двоих деток: первоклашку и девятиклассника. Женщина высоко оценивает новую школу, говорит, что она теперь – не хуже столичных. Анастасия надеется, что обстрелов больше не будет: «Школа супер! Настроение конечно радостное. Слава богу, что мы можем учиться, что такие возможности у детей».

Кто отстраивал школу

На линейке школьники держат в руках флажки Украины и Литвы. На входе в школу также разместили гимны Украины и Литвы. Это не просто так: школу отремонтировали в рамках проекта президента Украины «Велике будівництво» при поддержке Литовской республики. Также помогал Международный Комитет Красного Креста и неправительственная организация «Человек в беде».

При поддержке Литвы авдеевскую школу оснастили мебелью, компьютерами, обустроили пищеблок, технологическую и швейную мастерскую. А еще литовцы оснастили спортивные и игровые площадки, в том числе для людей с особенными потребностями.

Дмитрий Сницар, учитель информатики, вспоминает: взрывной волной в его классе выбило окна. А теперь его оборудовали современными компьютерами, документ-камерой. Но особая гордость учителя – 3D-принтер.

Это дополнительная мотивация для детей

«Только начинаем осваивать. В 11 классе есть такая тема – «Моделирование». Я думаю, детям вообще будет интересно, если они не просто что-то создадут в 3D MAX или другой программе что-то такое интересное. Но если у них будет возможность распечатать это и принести домой, показать родителям, – это будет дополнительная мотивация для детей», – не скрывает радости учитель.

Открытие школы посетила делегация из Литвы. Чрезвычайный и полномочный посол Литовской республики Вальдемарас Сарапинас отметил, что для Литвы важно поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии: страны сотрудничают в разных сферах, в том числе и военной, украинские военные проходят реабилитацию в Литве.

Есть конкретные планы помогать и другим школам

«Будем и дальше продолжать наше сотрудничество, нашу дружбу. И особенно со школой номер два Авдеевки. Будем приглашать детей в Литву, в лагеря. Подумаем, может захотят литовский язык изучать, – тоже поможем. Уже есть конкретные планы помогать и другим школам», – отметил литовский дипломат.

А что с безопасностью

Учтена и составляющая безопасности

Вторая школа размещена на самом краю Авдеевки, возле поля, за которым расположен прифронтовой поселок Опытное. Приспособлено ли здание на случай обстрела? Вот как ответил на этот вопрос руководитель Донецкой области Павел Кириленко: «Конечно, учтена и составляющая безопасности, и есть укрытия не только в школе, но и в городе. Максимально стараемся, чтобы такого не происходило. Но, понимаете, что не все зависит от украинской стороны. Но безопасность детей, начиная с противопожарной безопасности в случае, не дай боже, попадания в школу: есть и аварийные выходы, и подвалы и укрытия».

Как рассказал Радио Донбасс.Реалии Виталий Барабаш, руководитель ВГА Авдеевки, маршруты эвакуации детей уже отработали. В ближайшие несколько дней учеников проинструктируют, куда бежать и где прятаться.

Есть убежище

«Действительно, есть убежище. Это не бомбоубежище, как его представляют гражданские люди. Это обычный подвал, который приспособлен под эти потребности», – уточнил Виталий Барабаш.

1 сентября в ОРДЛО под гимн России

Первые звонки прозвучали и в школах Донецка и Луганска. Ресурс, подконтрольный российским гибридным силам, сообщает, что в лицее номер 1 Макеевки в начале мероприятия звучали «гимн» группировки «ДНР» и гимн России.

А телеграм-канал «Типичный Донецк» опубликовал видео с российским гимном на школьной линейке. Пользователи комментируют это по-разному.

«Я представляю, если бы где-то в России на линейке зазвучал гимн Китая или пусть даже Беларуси», – пишет пользователь Федор Костров. Пользователь White_Demon поясняет: «Звучало два гимна. Сначала «гимн» «ДНР», а потом гимн России. Гимн России звучал потому, что дети «ДНР» будут учиться по российским стандартам».

Первые дети «республики» пошли в школу

А журналист подконтрольного гибридным сила России ресурса «News Front» подметил, что в этом году в первый класс пошло поколение детей, рожденных в оккупации. Вот что говорит Лилиана Быкадорова, которую представили как директора школы номер 21 Луганска: «Мы в родные стены принимаем 27 первоклашек, которые родились уже в нашей «луганской народной республике». По сути, первые дети «республики» пошли в школу».

До этого представители группировки «ДНР» заявили, что намерены интегрироваться в образовательное пространство России и даже ввели новый предмет – «родной язык» для еще большего изучения русского языка.

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