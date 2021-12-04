Російські консули чи шпигуни? У Львові активісти вимагають закриття генконсульства Росії

ЛЬВІВ ‒ Громадські активісти, учасники ветеранського руху «Суспільство майбутнього» вимагають виселення генерального консульства Росії зі Львова, та проведення ретельного обшуку приміщень на вулиці Костя Левицького, 95 і прилеглих територій, де сьогодні розташовується російська дипломатична установа. За словами активістів, генконсульство Росії у Львові незаконно перебуває у цьому приміщенні. Вони скерували звернення про закриття консульства Росії у Львові у різні установи.

Громадські активісти наводять факти, які, на їхню думку, свідчать про те, що Генеральне консульство Росії у Львові упродовж останніх 10 років загрожує національній безпеці України. А це, зокрема, антиукраїнські висловлювання російських дипломатів, вплив на УПЦ (Московського патріархату), на російськомовні школи вже у час початку бойових дій на Донбасі, підтримка антиукраїнських громадських організацій, говорить громадський активіст руху «Суспільство майбутнього», учасник бойовий дій Антон Петрівський.

Територія є окупованою, так само, як і Крим

«За останні 7 років є два дуже важливі фактори, які свідчать про те, що консульство Росії у Львові є не дипломатичною структурою, а осередком ФСБ у Львові, здійснює розвідувально-диверсійну діяльність. Ми кілька місяців збирали інформацію і робили інформаційні запити у різні установи про вплив консульства Росії на територію довкола будівлі, де воно розташовується і про законність його розміщення. Російське консульство розміщене тут незаконно, а територія, на якій воно перебуває, є окупованою, так само, як і Крим», ‒ каже Антон Петрівський.

Генеральне консульство Росії у Львові у 2002 році переїхало у будинок на вулиці Левицького, 95 з вулиці Патона, 7а, де було розташоване до того. Однак тоді вчинило переселення самовільно, без жодних погоджень із МЗС України, попереджень місцевих органів влади. Це підтверджує у відповідях на інформаційні запити активістів і медійників МЗС України, що, виявляється, жодної згоди від уряду на переїзд дипломатичної установи у будинок на вулиці Левицького не було.

А «координацію дій щодо розміщення дипломатичних представництв, консульських установ та представництв міжнародних міжурядових організацій здійснює МЗС», мовиться у постанові Кабміну від 1995 року про «порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних та іноземних організацій в Україні» .

Чехам відмовили, росіяни вчинили самовільно

Культуролог, громадський діяч Тарас Возняк розповів Радіо Свобода, що у 2002 році російське консульство незаконно переселилось із одного приміщення в інше. Тарас Возняк у цей період очолював відділ міжнародних зв’язків у Львівській міській раді, обласній адміністрації.

Тоді переселення вирішили через свою агентуру, за сприяння українських колаборантів

«Є справа юридична. Ще коли я був начальником міжнародних зв’язків, то вирішувалося питання про розміщення цього генконсульства і були різні пропозиції. Бо є абсолютні норми, що іноземні дипломатичні представництва не можуть бути близько розташовані від стратегічних об’єктів. Генконсульство Росії щока в щоку з Держприкордонною службою, це режимна організація. Перенесення цього консульства, відповідно з українським законодавством, абсолютно доречне, тим більше у ситуації війни. Бо з того ж консульства можна знімати інформацію про функціонування українських спеціальних служб. Тоді переселення вирішили через свою агентуру абсолютно чітко, за сприяння українських колаборантів», ‒ каже Тарас Возняк.

Громадські активісти організації «Суспільство майбутнього» з’ясували не лише факти впливу російських консулів, але питання щодо будівель і земельної ділянки, де майже 20 років розташовується російська дипломатична установа у Львові. Юридично консульство значиться за старою адресою, на вулиці Патона, а фактично розташовується у престижному районі Львова на Левицького, 95, по сусідству з Західним регіональним управлінням Державної прикордонної служби, через паркан.

Згідно з чинним законодавством, відстань із режимно-секретними об’єктами має бути не менше аніж двісті метрів. Цікаво, що саме з цієї причини генконсульству Чехі у Львові тодішня влада України відмовила у дозволі розмістити дипломатичну установу в кам’яниці на Левицького, навпроти Держприкордонної служби.

Самовільно перебуває консульство Росії

«Тобто, є кам’яниця, яку потім купив колишній депутат міськради, регіонал Андрій Мочульський, це навпроти консульства. Нині якийсь нібито готель. Там пропонувалось це приміщення під генконсульство Чехії у Львові і ця кам’яниця далі розташована, аніж та будівля, де нині самовільно перебуває консульство Росії, до державного об’єкту. Чехам не дали, бо занадто близько, а росіянам, які ще ближче, дали», ‒ говорить Тарас Возняк.

Сусідство консульства Росії і управління прикордонної служби

Уряд України сплачує відшкодування за функціонування консульства Росії у Львові на вулиці Патона, тобто консульства там немає, а власники отримують гроші. Але саме за адресою Левицького, 95 забезпечена охорона дипломатичної установи Росії українською стороною.

Приклад реального службового недбальства

«Відповідно до положення «Про організацію несення служби з охорони дипломатичних консульських установ військовими частинами і підрозділами Нацгвардії України», створюють міжвідомчу комісію, яка мала б виходити з позиції дотримання російською стороною всіх норм законодавства і тоді зробити висновок про можливість взяття під охорону консульської установи за адресою Левицького, 95. Ми бачимо приклад реального службового недбальства», ‒ говорить Андрій Лібич, учасник бойових дій, представник руху «Суспільство майбутнього».

У містобудівному кадастрі Львова вказано, що територія на вулиці Костя Левицького, 95 площею 7000 квадратних метрів. Вона межує з землями Міністерства оборони. На ній розташовані п’ять будівель, дві з них житлові, повідомила адвокатка Тетяна Могінська.

Яким чином там перебуває генконсульство Росії теж невідомо

«Земельна ділянка площею 7000 квадратних метрів не зареєстрована у кадастровому реєстрі. У державному реєстрі речових прав на нерухоме майно сказано, що за адресою Левицького, 95 знаходяться лише нежитлові приміщення площею 52,5 квадратних метрів. Таке майно мало двох власників на підставі договору дарування. Також, що за такою адресою фактично знаходяться два житлові приміщення і три нежитлові, залишається невідомо... Не зазначено, що такі будівлі надавались в оренду. Яким чином там перебуває генконсульство Росії теж невідомо», – каже Тетяна Могінська.

З єдиного держреєстру відомо, що на території за адресою Костя Левицького, 95 зареєстроване Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, при тому, що «жодна житлова споруда не є зареєстрована», наголосила Тетяна Могінська. За її словами, перше ОСББ зареєстроване у 1996 році, а закон про ОСББ вступив у дію лише в 2002 році.

Громадські активісти скерували звернення до Львівської міської ради з вимогою перевірити законність використання земель міста – до Львівської обласної адміністрації з вимогою звільнити приміщення і земельну ділянку, а також до «Львівводоканалу» і «Львівсвітло» з вимогою припинити обслуговування цих об’єктів, про які немає жодних відкритих даних, повідомив депутат міськрада Ігор Шолтис.

Ми звертаємось і до СБУ з вимогою перевірити вказані факти шкідливої для України діяльності генконсульства Росії

«Львівводоканал» не дотримався строків відповіді на запит, чи обслуговують дані об’єкті і які: чи ті, які самовільно встановлені, починаючи з 2001 року, чи які зазначені на кадастровій мапі. Ми звертаємось і до СБУ з вимогою перевірити вказані факти шкідливої для України діяльності генконсульства Росії у Львові та його зв’язки з різними організаціями щодо загроз національної безпеки», – каже Ігор Шолтис.

Це вже не вперше виникає питання про перебування генконсульства Росії у Львові по сусідству зі стратегічним об’єктом. Активісти вимагали закриття консульства Росії у Львові у 2015 році, після ракетного обстрілу російськими гібридними силами житлового району в Маріуполі.

Ще раніше львівські рухівці звертались із таким проханням до президента і прем’єра, звинувачуючи генконсульство Росії у Львові у причетності до фінансування і координації терористичних груп, поширенні спотвореної інформації про перебіг українсько-російської війни, фінансуванні російським консульством діяльності антиукраїнських організацій.

Радіо Свобода подало інформаційні запити у МЗС України і до генконсульства Росії у Львові, щоб отримати відповіді на запитання, згідно з якими дозволами, угодами консульство Росії розташовується за адресою: Левицького, 95.