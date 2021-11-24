«Ми заступимось за українців». У Конгресі США вимагають рішучих дій проти Путіна

Демократи та республіканці в Конгресі США занепокоєні скупченням російських військ довкола України. Коли ми запитали в конгресмена-республіканця Браяна Фіцпатрика, наскільки серйозно Конгрес стурбований останніми маневрами Росії, його відповідь була короткою: «Надзвичайно серйозно». Розповідаємо, які заяви лунають в обох партіях, і які сценарії реагування там пропонують.

Заяви з Конгресу

В останні дні чіткі заяви на підтримку України в Конгресі США пролунали як від республіканців, так і демократів. Голова сенатського комітету з розвідки демократ Марк Ворнер заявив, що агресивна риторика та дії Володимира Путіна загрожують миру та стабільності Європи та світу.

У своїй заяві він закликав Білий дім до рішучих дій. «Адміністрація Байдена має працювати з союзниками, щоб продемонструвати Путіну: подальші дії з дестабілізації безпеки Європи призведуть до руйнівних наслідків для економіки Росії та її подальшої ізоляції від цивілізованого світу», – йдеться в заяві Ворнера.

З такою позицією погоджується республіканський конгресмен Браян Фіцпатрик, співголова групи підтримки України в Конгресі, який також є членом розвідувального комітету Палати представників. Члени цього комітету отримують регулярні звіти від американської розвідки і знайомі із ситуацією.

Застерігаю Володимира Путіна та прихильників його режиму: якщо ви думаєте, що є всі умови для удару по Україні, ви глибоко помиляєтесь

На його думку, Білий дім має дотриматись зобов’язань перед Києвом і зробити все у своїх силах для того, щоб допомогти Україні в разі необхідності.

«Я застерігаю Володимира Путіна та прихильників його режиму: якщо ви думаєте, що є всі умови для удару по Україні, ви глибоко помиляєтесь. Тому що ми заступимось за українців. Адже ми розуміємо, що якщо Україна впаде перед Росією, це спричинить ефект доміно в усьому регіоні. І це те, чого ми не бажаємо допустити», – сказав Фіцпатрик в інтерв’ю «Голосу Америки».

За словами конгресмена, США слід об’єднати союзників у Європі й дати їм зрозуміти, що в України та Євросоюзу зараз є спільна загроза – і це загроза з боку Росії.

Росія збирає десятки тисяч військ і техніки біля кордону України, куди вона вже вторглася і вбила понад 13 000 людей

«Не таємниця, що Володимир Путін вважає розпад СРСР колосальною помилкою. Я думаю, він намагається змінити це і відновити Радянський Союз, включаючи Україну, Білорусь та Балтійські країни», – каже Фіцпатрик.

Ситуацією в Білорусі та Україні занепокоєна і конгресвумен-демократка Марсі Каптур, яка є співголовою групи підтримки України в Конгресі.

«Росія збирає десятки тисяч військ і техніки біля кордону України, куди вона вже вторглася і вбила понад 13 000 людей, загрожуючи глобальній безпеці. Зараз Білорусь за підтримки Росії працює над тим, щоб підірвати Європейський союз, влаштувавши міграційну кризу на кордоні з Польщею, який патрулюють – здогадайтесь хто? Російські війська», – сказала Марсі Каптур.

Сценарії реагування

Раніше група республіканських конгресменів звернулася до держсекретаря США Ентоні Блінкена з відкритим листом, в якому закликала збільшити безпекову допомогу Україні, включно із негайною доставкою нового летального озброєння та засобів протиповітряної оборони.

Браян Фіцпатрик вважає, що крім додаткового озброєння, США мають відправити в Україну військових, а також посилити обмін розвідувальними даними.

Ми повинні підкріпити це діями, включаючи відправку наших військових, обладнання, і надіслати повідомлення Путіну, що США заступляться за наших друзів в Україні

«Україна є самостійною, незалежною державою і має залишатися нею. Ми повинні зробити більше, ніж просто про це сказати – ми повинні підкріпити це діями, включаючи відправку наших військових, відправку обладнання, і надіслати недвозначне та непримириме повідомлення Володимиру Путіну, що Сполучені Штати заступляться за наших друзів в Україні, – каже конгресмен. – Це єдина мова, яку розуміє Путін. Ввічливість тут не працює».

Тим часом телеканал CNN повідомляє, що адміністрація Байдена розмірковує про надання Україні додаткового озброєння. Джерела журналістів стверджують, що розмови зокрема ведуться про протитанкові комплекси «Джавелін» та міномети. Також розглядається можливість надання переносних зенітно-ракетних комплексів «Стінгер» та гелікоптерів Мі-17, які спочатку призначалися для афганської армії.

За даними джерел CNN, деякі високопосадовці адміністрації США побоюються, що такий крок Вашингтона може розглядатися Москвою як суттєва ескалація ситуації. Журналісти додають, що хоча США і готуються відправити в регіон своїх військових радників, поки неясно, чи йдеться про їх відправку конкретно в Україну.

Думки військових експертів

Окрім влади США, за пересуванням російських військ довкола України стежать в американських аналітичних центрах, зокрема в Інституті дослідження війни. Аналіз інституту ґрунтується на супутникових знімках, а також на повідомленнях у соцмережах про маневри російських військ.

Старший аналітик центру Мейсон Кларк каже, що судячи з цього, теперішній рух техніки є значно меншим, ніж навесні цього року. Однак він не виключає, що розвідка США може мати більше інформації.

Велика наступальна операція була б досить дорога операція. Українська армія 2021 року – це не українська армія 2014 року

«На наш погляд, зараз російський наступ не слугуватиме меті Путіна в Україні. Велика наступальна операція, ймовірно, призвела б до значних витрат, або затримки сертифікації «Північного потоку-2», і спричинила б посилене розгортання сил НАТО чи інших європейських сил в Україні. І це, ймовірно, була б досить дорога операція. Українська армія 2021 року – це не українська армія 2014 року», – зазначив Мейсон Кларк в коментарі «Голосу Америки».

Однак колишній заступник генсекретаря НАТО Александер Вершбоу додає: не можна бути впевненим, що у випадку з Україною Путін буде діяти раціонально.

Путіна може вдатись до дій, які з нашого погляду здаються не зовсім логічними

«Путін може відчувати, що має піти на більший ризик, щоб не допустити успіху України в її спробах приєднатися до Заходу. І оскільки мова йде про пана Путіна, його спадщину та його імідж як збирача руських земель, він може вдатись до дій, які з нашого погляду здаються не зовсім логічними», – прокоментував «Голосу Америки» Вершбоу.

Колишній заступник генсекретаря НАТО вважає, що чинній адміністрації США слід проявити рішучість і не дозволити Росії проводити нових «червоних ліній».

«Незважаючи на зусилля президента Байдена ще в червні й після цього для досягнення більш стабільних і передбачуваних відносин із Росією, схоже, Росія вважає за краще бути ще більш провокаційною, ніж будь-коли», – каже Александер Вершбоу.