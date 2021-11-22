Як зупинити Путіна? Заходу радять: вже зараз від’єднати Росію від SWIFT та відмовитися від «Північного потоку-2»

В Україні та США все впевненіше говорять про реалістичність планів нового вторгнення російської армії в Україну. Вторгнення може відбутися наприкінці січня – на початку лютого, заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times. Видання навіть опублікувало карту передбачуваного наступу. Біля українського кордону зосереджено понад 92 тисячі військовослужбовців, стверджує голова української розвідки. В ситуації, що склалася, розбирався телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Раніше одразу кілька західних видань повідомили про те, що у США вважають цю загрозу реальною. Розвідка США попередила європейських союзників, що «залишилося мало часу» для того, щоб завадити Росії розпочати військові дії в Україні, з посиланням на джерела, повідомила газета The New York Times. Розвідка США поділилася з європейськими союзниками своїми даними, з яких випливає, що Росія розглядає сценарій швидкої широкомасштабної наступальної операції проти України з кількох напрямків, повідомляє Bloomberg, посилаючись на інформацію від анонімних співрозмовників.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав ці заяви «нагнітанням істерики» та припустив, що це може бути спробою провокації.

У ті ж дні, коли триває обговорення нарощування російських військ біля кордонів з Україною та обговорення можливості військового вторгнення, колишній помічник російського президента, який відповідав за українське питання, Владислав Сурков написав статтю, в якій говорив про неминучість розширення Росії.

Чи справді в Росії може розглядатися план вторгнення і навіщо це зараз Володимиру Путіну? Ситуацію «Настоящему времени» прокоментував президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар.

– Якщо плани вторгнення Росії в Україну правдоподібні, якщо є справді такий план у Кремлі, навіщо це все Путіну зараз?

– Він досить добре дав відповіді раніше у своїх псевдоісторичних публікаціях – Сурков лише підтвердив це – про певний процес фізичного природного розширення Росії перед тим, як розпочати якісь масштабні дії. Тобто це, в принципі, значною мірою розраховано на внутрішню російську аудиторію. Це не будуть обов'язково фронтальні наступи від Чернігова до Маріуполя, але, як було описано у матеріалах Головного управління розвідки Міноборони в американському виданні, найімовірніше, це будуть якісь точкові удари та використання чинника боротьби проти України зсередини України.

Зараз не 2014 рік. Бліцкригу не вийде, тим більше зараз, коли плани Росії засвічені

Таким чином це цілком вписується в ту концепцію ведення війни гібридного типу, яка була застосована ще в 2014 році під час кримського бліцкригу. Але інша річ, що зараз не 2014 рік. І такого бліцкригу не вийде, тим більше зараз, коли плани Росії засвічені і, по суті, підтверджені документально, тому що публікація в західних ЗМІ, насамперед в американських виданнях, супутникових знімків про концентрацію бойової техніки навколо українських кордонів, наочне тому підтвердження.

Путінський режим зараз йде по лезу бритви, тому що хочеться запустити в експлуатацію «Північний потік-2»

Тим більше, ніхто не забув, що коли у квітні була концентрація сил і засобів Росії вздовж українських кордонів, то після закінчення навчань особовий склад залишив місця проведення навчань, а техніка залишилася. У цьому вже тоді був намір: швидко перекинути живу силу, коли техніка вже біля кордонів, і розпочати бліцкриг. Але тепер це так просто не вийде, тим паче, що путінський режим зараз йде по лезу бритви, тому що хочеться запустити в експлуатацію «Північний потік-2», а якщо почати якусь, хай навіть сильно замасковану, військову операцію, то в кінцевому результаті це означатиме кінець «Північного потоку-2», а він відіграє важливу роль у стратегії Росії щодо примусу Європи до трансформації на основі російських бачень не тільки газового ринку Європи, а й взагалі трансформації Європи в сателіта Росії, слухняного тому, хто дає ресурс

– Ви кажете, що не планується повномасштабний наступ – плануються якісь точкові удари. З якою метою плануються ці точкові удари? Щоб захопити українські території чи чинити якийсь політичний тиск на країни Заходу?

– Я думаю, що тут, насамперед, може йдеться про ідею показати, що і Росія так може, як свого часу Сполучені Штати та НАТО громили Югославію. Варіант такої безконтактної війни на початковому етапі. Це те, про що говорив шеф військової розвідки, – завдання авіаційних, ракетних ударів з метою завдати шкоди Збройним силам України.

А далі, звичайно, висуватимуться певні вимоги, в тому числі і до Європейського союзу, до НАТО, і до Заходу в цілому, що в обмін на деескалацію, на розрядження напруженості, що виникла, Захід повинен визнати, що Україна – це частина російської сфери впливу, погодитися з федеративним устроєм України та її якимсь позаблоковим статусом та визнання Криму російським тощо. Розрахунок робиться на те, що в умовах військової ескалації Захід піде на все, щоб не було масштабної війни, бо так чи інакше Україна не є членом НАТО.

– Ви писали про те, що Росія минулого тижня випробовувала протисупутникову ракету, знищила старий радянський супутник. І цей факт ви пов'язуєте із планами Росії вторгнутися в Україну. Поясніть чому?

– Я пов'язав цей факт із такою нервовою реакцією Росії на засвічування з боку Сполучених Штатів за допомогою супутникових засобів розвідки її агресивних планів. Вони підтвердити, звісно, не можуть – вони спростовують все. Але своєрідна «кузькіна мать» у відповідь пішла – знищено старий радянський супутник.

Потрібно вирубувати міжбанківську систему міжнародних розрахунків SWIFT вже зараз

До речі, це супутник проєкту «Целина-Д», який у багатьох варіаціях розроблявся і випускався в Україні в «Південмаші». Тут також певна символіка, що вони знищили не просто український супутник, а супутник, зроблений свого часу в Україні. Вони показують Сполученим Штатам, що, мовляв, ми можемо вам показати «кузькіну мать». Я думаю, що це така нервова реакція через те, що плани бліцкригу розкриті, і тепер уже не лише Сполучені Штати, а й Франція, Німеччина, які максимально лояльні до путінського режиму, попереджають його про суворі наслідки, у разі початку нового витка агресії проти України.

– Попереджати – значить попередити. Ви розумієте, чим Захід зараз може допомогти Україні? Санкції можуть зупинити Кремль? Чи Україні потрібна вже якась військова допомога?

Зараз треба не просто призупиняти сертифікацію «Північного потоку-2», а припиняти цей проєкт. Це путінська іграшка

– Власне, на мою думку, потрібні превентивні дії, а не реактивні, як це було досі. Йдеться про те, що у разі продовження, наприклад, цих ігрищ, не треба чекати, коли полетять якісь ракети чи бомби. Потрібно вирубувати міжбанківську систему міжнародних розрахунків SWIFT вже зараз. Це буде превентивна дія.

Не треба чекати, коли Росія продовжить [свої дії, які вона здійснює вже кілька місяців], осушуючи європейський газовий ринок та примушуючи європейців до такої газової капітуляції. Зараз треба не просто призупиняти сертифікацію «Північного потоку-2», а припиняти цей проєкт. Це путінська іграшка.

Є ще ціла низка речей, які можуть бути проговорені, що якщо хоча б одна ракета чи бомба впаде на територію України, то автоматично російські літаки «Аерофлоту», російські кораблі [підпадуть під санкції].

Оригінал публікації – на сайті «Настоящее время»