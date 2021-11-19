Путін задумав проти України зимову війну? Експерти кажуть про реальну загрозу

Росія концентрує війська біля кордонів України, зазначає міжнародна спільнота. Країни Заходу попереджають про небезпеку вторгнення Росії в Україну. Чи справді вже взимку Кремль може зважитися на велику війну?

Гості програми Радіо Свобода «Свобода Live» дали свої оцінки ситуації – хтось каже, що «загроза реальна», дехто наголошує, що наразі українська розвідка має «повну картину», а ЗСУ «готові до будь-яких ескалацій». Що ж сказали в Кремлі?

«Я бачу реальну загрозу»

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live», що нині бачить реальну загрозу вторгнення Росії в Україну.

«Так, ця ситуація інакша. Хоча вона і є продовженням зусиль навесні. І так, я бачу реальну загрозу. Я вважаю, що Кремль і Путін, як завжди, грають між шантажем політичним і військовим, розуміючи, що вони мають створити умови, коли підняття ставок будуть тільки питанням організації військового нападу.

По-перше, ми бачимо неординарну активність російських спецслужб біля наших кордонів, вона має іншу якість, ніж навесні.

По-друге, ми бачимо навчання Росії останнім часом, які відпрацьовують можливість захоплення об’єктів критичної інфраструктури і можливість підтримки сепаратистських рухів, начебто під приводом і під соусом якихось гуманітарних операцій.

Третє – американці, наші партнери і друзі, вони вважають, що приготування, які вони бачать навколо наших кордонів, вони мають абсолютно іншу якість, ніж навесні. І їхні розмови з російським керівництвом залишили їх не менш, а ще більш стурбованими. Все це разом створює у наших друзів і партнерів розуміння, що атака може бути. Яка вона буде, з яких напрямків, якого масштабу – це насправді питання, яке мають дискутувати військові в першу чергу, але тим не менше загроза реальна і до неї ми маємо бути підготовлені», – сказав Клімкін.

«Не навесні, говорять про зиму більше»

Андрій Загороднюк, голова правління Центру оборонних стратегій, ексміністр оборони України, зазначив в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live», що на кордоні України «відбувається накопичення сил та засобів, які відомі нашим Збройним силам, нашій розвідці, тобто це відомий факт, який вони оцінюють. Питання в тому, що це не лише питання на кордоні, це також питання політичних рішень Кремля, які відбуваються в Москві. І коли ми чуємо про заяви і наших представників Міністерства оборони, і, наприклад, американців про те, що вони знають про інформацію щодо планів, то ці плани – не на кордоні, ці плани – в керівних центрах в Москві. І от саме це і викликало стурбованість наших партнерів, і далі це пішло вже і на країни НАТО, і вони поділилися цією інформацією з нами щодо планів Кремля щодо військової операції».

«Дійсно, називаються терміни грудень-січень. І вони пов’язані з тим, що, на думку тих спеціалістів, які аналізують цю ситуацію, готовність до початку більш активних дій буде саме в цей період, не навесні, говорять про зиму більше», – додав він.

Для них буде надзвичайно ризиковано починати будь-яку кампанію проти України цієї зими чи наступної, чи взагалі

Утім, Загороднюк наголошує, що готовність до операції не означає її проведення: «Тому що проведення її – це політичний акт агресії, фактично оголошення війни Україні, це надзвичайно серйозна справа, тому що наразі Росія не вважає, що вона перебуває в стані війни з Україною, тому що вони говорять про те, що «ЛНР», «ДНР» – це «незалежні організації». Ми цього не визнаємо, тому що вони ніякі не незалежні. Тобто відкрита агресія саме силами та засобами Росії – це дуже серйозний політичний для них крок. І для того, щоб вони на нього пішли, вони мають розуміти, що їхні втрати будуть прийнятні як політичні, так і в силах, засобах, особовому складі, а це абсолютно не факт. Тому для них буде надзвичайно ризиковано починати будь-яку кампанію проти України цієї зими чи наступної, чи взагалі. Ціла низка критиків вважає, що якщо вони побачать готовність України до відбиття цієї агресії – як в спроможностях, так морально-психологічно і політично, – а також дуже серйозна підтримка України від партнерів, то для них буде надзвичайно нераціонально починати цей шлях».

«Готові до будь-яких ескалацій»

Народний депутат від «Слуги народу», член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live» зауважив, що наразі українська розвідка має «повну картину» щодо ситуації біля кордону, і дані міжнародних партнерів тільки підтверджують її інформацію.

Водночас він звернув увагу на кілька деталей. По-перше, Росія, за даними Веніславського, з 2014 року має в безпосередній близькості до кордонів України близько 31-36 батальйонно-тактичних груп.

Парламентар також нагадав про весняну концентрацію російських військ. Після неї Росія відвела частину своїх сил від кордону, але знову зосередила їх там під час військових навчань «Захід-2021».

«Після припинення військових навчань Росія відвела особовий склад до місць постійного або тимчасового дислокування, на значній відстані від території України, але при цьому на відстані від кількох десятків до 150-250 кілометрів залишила своє озброєння. Маються на увазі бронетанкові сили, артилерію, реактивну артилерію і так далі. Враховуючи сучасні можливості, ми чудово розуміємо, що за бажання протягом кількох днів Росія може укомплектувати цю техніку своїм особовим складом і це створить істотну загрозу», – пояснив він.

Представник президентської фракції додав, що західна та українська розвідки послуговуються «не лише супутниковою розвідкою».

«Вони також оперують розвідданими про реальні наміри Росії цієї зими, враховуючи енергетичну кризу, проблеми з сертифікацією «Північного потоку-2», блокування перевезень по території Росії вугілля з боку того ж Казахстану – це все в сукупності аналізується розвідувальним співтовариством і робляться абсолютно правильні й закономірні висновки про те, що Росія на тлі всіх цих подій може вдатися до провокацій на території України», – вважає Веніславський.

Він, втім, запевняє, що українська армія та Міністерство оборони поінформовані про стан справ і Збройні сили «готові до будь-яких ескалацій».

«Я думаю, що із взаємодією з нашими західними партнерами ми точно зможемо протистояти Росії і на військовому, і на економічному, і на політичному, і на міжнародному рівнях», – підсумував народний депутат.

Що каже Росія?

Тим часом речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається вчиняти жодні провокації, що Росія рухається своїм шляхом і може робити на своїй території все, що вважає за потрібне.

«Росія розвивається своїм власним шляхом, ми займаємося своїми власними справами, і в разі потреби ми вживаємо заходів щодо забезпечення своєї безпеки, якщо поблизу наших кордонів якісь зухвалі дії наших опонентів відбуваються. Говорячи про опонентів, я передусім маю на увазі НАТО і сили НАТО, які вельми активно і наполегливо діють у безпосередній близькості наших кордонів».

Дещо раніше

Президент України Володимир Зеленський заявив 10 листопада, що біля кордону з Україною перебувають майже 100 000 російських солдатів і що західні країни передають офіційному Києву інформацію про активні пересування російських військ поблизу українського кордону.

«Я сподіваюся, що весь світ тепер може ясно бачити, хто дійсно хоче миру і хто концентрує майже 100 000 солдатів на нашому кордоні», – сказав Зеленський у відеозверненні, опублікованому на сайті президента України.

Франція та Німеччина 15 листопада застерегли Росію від заподіяння шкоди територіальній цілісності України – на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ поблизу українських кордонів.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 16 листопада, що альянс продовжує тісно співпрацювати з Україною й надавати їй політичну й практичну підтримку.

Спецслужби західних країн мають дані про «високу ймовірність» спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні найближчої зими, у тому числі військовими методами, писало британське видання Financial Times. Воно цитувало заступника міністра оборони України Ганну Маляр. За її словами, Захід попередив Київ, що Москва може готувати збройну ескалацію конфлікту, який триває з 2014 року.

При цьому, за словами української чиновниці, західні спецслужби у своїх прогнозах спираються не лише на дані про зосередження понад 90 тисяч російських військових по периметру кордонів з Україною, а й на якісь інші відомості, вочевидь, секретного характеру. При цьому FT вказує, що повної ясності про наміри Росії Захід не має, і інтерпретація зібраних розвідкою даних «вимагає подальшого обговорення».

Нинішню ситуацію в статті названо більш небезпечною, ніж весняне загострення біля кордонів з Україною, коли Росія під приводом навчань також зібрала велике угруповання.

Російська влада, включно з президентом Володимиром Путіним, заперечує агресивні наміри і сама звинувачує Захід в ескалації напруженості, вказуючи на проведення масштабних навчань у Чорному морі. Путін звинуватив в ескалації також Україну через використання нею проти бойовиків на Донбасі ударного безпілотника.

Американські офіційні особи останніми днями висловлюють стурбованість у зв'язку з діями Росії біля кордонів з Україною. Держсекретар Ентоні Блінкен попередив Москву, що повторення 2014 року, коли Росія анексувала Крим, стане «великою помилкою». На вихідних Блінкен обговорив ситуацію із міністрами закордонних справ Польщі та Франції.