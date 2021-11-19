США: у Конгресі пропонують не визнавати легітимність Путіна після 2024 року

Два конгресмени, демократ зі штату Теннессі Стівен Коен і республіканець від Південної Кароліни Джо Вілсон, внесли до Палати представників Конгресу США проєкт резолюції про невизнання Сполученими Штатами легітимними «будь-яких спроб президента Російської Федерації Володимира Путіна залишитися на своїй посаді після завершення свого останнього терміну 7 травня 2024 року».

Конгресмени вважають, що поправки до Конституції Росії, одна з яких передбачає так зване «обнулення» термінів Путіна і дає йому можливість балотуватися в президенти у 2024 та 2030 роках, були ухвалені з порушенням міжнародних зобовʼязань Росії, а також завдяки масштабним фальсифікаціям під час так званого всенародного голосування торік.

Конгресмени при цьому посилаються на рух «Голос» та його інформацію про те, що приблизно 27 мільйонів бюлетенів на підтримку поправок було вкинуто. Очевидно, йдеться про підрахунки математика Сергія Шпількіна, який вивчає російські електоральні аномалії. Також у тексті вказується, що США в принципі виступають проти продовження президентських повноважень в інших країнах шляхом референдумів, а також посилаються на виступи американських офіційних осіб, які засудили порушення під час усенародного голосування в Росії.

Текст містить фактичну помилку – у ньому стверджується, що у Володимира Путіна зараз другий термін президентства, який розпочався у 2012 році. Насправді Путін на посаді вже 4-й термін. Виконувачем обов'язків президента він став ще 1999 року і відтоді обіймає найвищу посаду, з перервою на чотири роки президентства Дмитра Медведєва (2008–2012).

Якщо резолюція буде ухвалена, вона матиме рекомендаційний характер.

Раніше резолюцію з рекомендацією не визнавати легітимність поправок і як наслідок можливого нового терміну Путіна ухвалив Європарламент.

У Раді федерації, верхній палаті російського парламенту, заявили, що якщо Конгрес ухвалить резолюцію, це «призведе до розриву відносин Росії та США». Сам документ назвали «втручанням у вибори».

Путін ще не казав, чи має намір балотуватися у президенти в 2024 році. Необхідність ухвалення поправки про «обнулення» він пояснював необхідністю стабільного розвитку країни. З його слів випливає, що, якби чиновники знали, що він точно піде з посади президента у травні 2024 року, у Росії почалася б боротьба за владу, що завадило б розвитку.