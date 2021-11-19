Путін критикує Захід і заявляє про відкритість Москви до «діалогу»

Президент Росії Володимир Путін розкритикував Сполучені Штати, Європейський союз і НАТО через їхню позицію щодо ситуації на контрольованих Москвою територіях сходу України та з інших питань, але заявив, що його країна готова «до контактів і діалогу».

У промові перед співробітниками Міністерства закордонних справ у Москві 18 листопада Путін заявив, що його переговори з президентом США Джо Байденом 16 червня «зрештою виявили деякі можливості для діалогу та для поступового вирівнювання та виправлення відносин». «Розпочалася спільна діяльність щодо стратегічної стабільності та інформаційної безпеки», – сказав Путін, додавши, що «з багатьох питань наші інтереси, оцінки, позиція різко розходяться».

Заяви Путіна прозвучали на тлі загострення напруженості між Москвою та Заходом, яка триває після анексії Москвою українського Криму в 2014 році та підтримки нею бойовиків на Донбасі. Країни Заходу також вважають, що Москва втручалася у вибори, використовувала хімічну зброю для нападів на критиків Кремля у Великій Британії, надала протиповітряну систему, яка була використана для збиття пасажирського літака Malaysia Airlines у липні 2014 року, та причетна до кібератак проти країн НАТО.