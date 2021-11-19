Міністр оборони США підтримав розширення співробітництва з Україною

Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з українським колегою Олексієм Резніковим у Вашингтоні 18 листопада заявив про готовність розглянути питання реалізації рамкової угоди про стратегічні засади оборонного партнерства між двома країнами та поглиблення співпраці в оборонній сфері. Про це йдеться в поширеній Пентагоном стенограмі.

«Я з нетерпінням чекаю на обговорення питань реалізації цієї угоди, щоб продовжувати просувати наш спільний пріоритет – протидію російській агресії – і поглиблювати нашу співпрацю в таких галузях, як безпека на Чорному морі, кібербезпека та обмін інформацією», – наголосив Остін.

Рамкова угода була підписана під час візиту до США президента України Володимира Зеленського, який відбувся наприкінці серпня – на початку вересня.

За словами американського міністра, США «продовжать консультуватися з вами, а також з нашими партнерами та союзниками в регіоні про те, що ми всі бачимо, і про те, як найкраще сприяти забезпеченню регіональної безпеки».

Український міністр Олексій Резніков подякував США за допомогу та вказав, що Росія може вдатися до ескалації будь-коли, і «ця можлива ескалація, безумовно, матиме катастрофічні наслідки для всієї Європи».

«Ми вдячні американській стороні за те, що вона звернула увагу на факти підготовки росіян до наступної фази нападу, і сигнал з боку США дасть сигнал усьому цивілізованому світу, що ми маємо обʼєднатися проти російської агресії», – наголосив Резніков.

Минулого тижня видання Bloomberg із посиланням на наданий йому аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія переміщує більше танків до кордону з Україною. Згідно з повідомленням, аналіз даних у соцмережах свідчить про те, що принаймні один батальйон основних бойових танків Т-80У був розгорнутий на залізничній станції у Воронезькій області Росії. За даними Janes, танки, судячи з усього, прямували до полігону Погоново, того самого, де нарощування російських військових навесні викликало занепокоєння Заходу.

Раніше цього місяця речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати «уважно» стежать за незвичайним наростанням російської військової активності поблизу України.

Росія заявила, що переміщення військ на її власній території є її внутрішньою справою, і заперечує будь-які агресивні наміри.