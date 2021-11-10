РНБО обговорить ситуацію на кордоні з Білоруссю – Данілов

Засідання Ради національної безпеки та оборони України буде присвячене ситуації, що склалася на кордоні з Білоруссю, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов 10 листопада.

«Учора було дві великі наради. Перша нарада була у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, потім була велика нарада у президента. Президент ухвалив рішення: сьогодні – засідання РНБО», – сказав Данилов журналістам у Києві, повідомляє агенція «Інтерфакс-Україна».

Володимир Путін та Олександр Лукашенко 4 листопада під час онлайн-засідання вищої ради союзної держави Росії та Білорусі затвердили спільну військову доктрину.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні запланованої на 10 листопада зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що в України та США є повне взаєморозуміння в питанні безпекових оцінок. «Зараз уздовж українського кордону – на Донбасі, в Криму, Білорусі – це все сформовані точки напруження, і вони в будь-який момент можуть бути активовані», – визнав Кулеба.

Росія переміщує більше танків до кордону з Україною, повідомило видання Bloomberg із посиланням на наданий йому аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes. Згідно з повідомленням, аналіз даних у соцмережах за 7 листопада свідчить про те, що принаймні один батальйон основних бойових танків Т-80У був розгорнутий на залізничній станції у Воронезькій області Росії.

Влада України заявляє, що рівень російських збройних сил поблизу українських кордонів істотно не змінився з моменту зростання напруженості навесні. «Є деяке посилення», – заявив нещодавно речник президента Сергій Никифоров. Він додав, що «поки рано робити якісь висновки про цілі Росії».

Американське видання Politico 1 листопада оприлюднило нові супутникові фотографії, які, за його даними, підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову накопичує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Раніше кілька джерел, у тому числі авторитетне американське видання The Washington Post, написали, що останніми тижнями Росія відновила переміщення техніки та військових до кордону з Україною.

Газета із посиланням на неназваних співрозмовників серед американських та європейських посадовців зазначала, що це почалося після того, як Кремль завершив спільні з Білоруссю масштабні військові навчання «Захід-2021» півтора місяця тому.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що станом на 1 листопада додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння і військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною і заявив, що «йде свідома дезінформація всього суспільства».