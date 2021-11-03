Міноборони: біля кордону України і на окупованих територіях перебуває 90 тисяч російських військових

Міністерство оборони з посиланням на розвідку повідомляє, що станом на початок листопада біля кордону України і на окупованих територіях Росія зосередила близько 90 тисяч своїх військових.

«Міністерство оборони України уважно відстежує ситуацію, яка склалась поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької і Луганської областей. Факти, що надаються розвідувальними органами України, знаходять своє підтвердження під час обміну інформацією з нашими партнерами щодо безпекової ситуації довкола України», – йдеться в повідомленні.

До складу угруповання російських сил входять війська 8-ї, 20-ї армій Південного і Західного військових округів, а також сили й засоби Чорноморського флоту РФ, кажуть у МОУ.

«Крім того, поблизу нашого кордону базуються окремі з’єднання та частини 4-ї, 6-ї армій військово-повітряних сил і протиповітряної оборони повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації. На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуті й діють два армійські корпуси російських окупаційних військ», – повідомили у МОУ.

За даними відомства, протягом другого півріччя 2021 року поблизу кордону України командування збройних сил Росії провело низку широкомасштабних командно-штабних навчань.

У Міноборони кажуть, що до них залучали війська (сили) Південного і Західного військових округів, а також окремі частини та підрозділи 41-ї армії Центрального військового округу й повітряно-десантних військ збройних сил РФ.

Після завершення заходів оперативної та бойової підготовки частини і підрозділи 41-ї армії залишились у європейській частині Росії, зокрема, в районі населеного пункту Єльня, що у Смоленській області, на відстані близько 260 кілометрів від державного кордону з Україною, додали в МОУ.

«Слід зазначити, що Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні й політичного тиску на сусідні держави», – наголосили у міністерстві.

Американське видання Politico 1 листопада оприлюднило нові супутникові фотографії, які, за його даними, підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову накопичує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

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Раніше кілька джерел, у тому числі авторитетне американське видання The Washington Post, написали, що останніми тижнями Росія відновила переміщення техніки та військових до кордону з Україною.

Газета із посиланням на неназваних співрозмовників серед американських та європейських посадовців зазначала, що це почалося після того, як Кремль завершив спільні з Білоруссю масштабні військові навчання «Захід-2021» півтора місяця тому.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України раніше заявили, що станом на 1 листопада додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння і військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною і заявив, що «йде свідома дезінформація всього суспільства».