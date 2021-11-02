У Кремлі назвали «неякісним вкидом» дані про нарощування Росією військ біля кордону України

У Кремлі розкритикували повідомлення західних ЗМІ, які пишуть про нарощування Росією військ поблизу українського кордону.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав ці повідомлення «неякісним вкидом», на який «не варто витрачати час».

«Якість цих публікацій навіть не варто коментувати, і загалом на них не варто звертати жодної уваги, тому що ви самі бачили, що там йдеться про кордон з Україною, показують кордон із Білоруссю і так далі», – відреагував представник Кремля.

Напередодні видання Politico оприлюднило нові супутникові фотографії, які, за його даними, підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову накопичує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Раніше кілька джерел, у тому числі авторитетне американське видання The Washington Post, написали, що останніми тижнями Росія відновила переміщення техніки та військових до кордону з Україною. Газета із посиланням на неназваних співрозмовників серед американських та європейських посадовців зазначає, що це почалося після того, як Кремль завершив спільні з Білоруссю масштабні військові навчання «Захід-2021» півтора місяця тому.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано, повідомили у Міністерстві оборони України.

«Найбільш вірогідно, що оприлюднені у ЗМІ та мережі інтернет факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, та по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань. Воєнна розвідка України здійснює постійне спостереження за діями військ держави-агресора та зміни їхньої чисельності поблизу державного кордону України», – вказано в повідомленні.

Секретар РНБО України Олексій Данілов раніше заявляв, що після завершення навчань «Захід-2021» Росія залишила військову техніку, а також центри управління та зв’язку на полігонах вздовж українського кордону.

Про масштабну концентрацію російських військ на кордоні з Україною повідомлялося на початку квітня цього року. Україна і Захід тоді висловили глибоке занепокоєння такими маневрами, на що у Кремлі заявили, що вони нікому не загрожують.