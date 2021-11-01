США провели консультації щодо накопичення російських військ на кордоні України

Адміністрація президента США провела консультації щодо ситуації на українсько-російському кордоні, повідомив на брифінгу 1 листопада радник президента США із національної безпеки Джейк Салліван.

«Упродовж минулих вихідних ми мали змогу проконсультуватися з ключовими союзниками та партнерами з питання України та переконатися, що ми захищаємо та підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України. Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією. І мені більше нічого додати на даний момент», – відповів Салліван на запитання щодо того, «який рівень стурбованості щодо нової російської військової концентрації на кордоні України».

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано, ідеться в офіційному повідомленні Міністерства оборони України.

Раніше кілька джерел, у тому числі авторитетне американське видання The Washington Post, написали, що останніми тижнями Росія відновила переміщення техніки та військових до кордону з Україною. Газета із посиланням на неназваних співрозмовників серед американських та європейських посадовців зазначає, що це почалося після того, як Кремль завершив спільні з Білоруссю масштабні військові навчання «Захід-2021» півтора місяця тому.

Секретар РНБО України Олексій Данілов раніше заявляв, що після завершення навчань «Захід-2021» Росія залишила військову техніку, а також центри управління та зв’язку на полігонах вздовж українського кордону.

Про масштабну концентрацію російських військ на кордоні з Україною повідомлялося на початку квітня цього року. Україна і Захід тоді висловили глибоке занепокоєння такими маневрами, на що у Кремлі заявили, що вони нікому не загрожують.