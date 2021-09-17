Данілов попередив про санкції через незаконні російські вибори в Криму та на Донбасі

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що на засіданні РНБО 17 вересня обговорювалося запровадження санкцій через вибори до Державної думи, які Росія організовує на контрольованих Москвою українських територіях.

«Ми впевнені, що на цих територіях не має права Російська Федерація проводити вибори. Тому всі учасники цього процесу, які беруть участь – члени дільничних комісій, агітатори, кандидати, всі спостерігачі, які є офіційними особами в цих виборах, будуть під санкціями нашої країни. Ми сьогодні відпрацювали перший список таких осіб, які представили нам відповідні органи, і по всіх без винятку особах санкції ті, які є у нас, у повному обсязі, будуть уже найближчим часом указом президента застосовані», – сказав Данілов.

Секретар РНБО також попередив «усіх іноземних громадян, які мають бажання брати участь у цьому фарсі на території Донецької і Луганської областей і на території Криму».

«Якщо вони там з’являться як офіційні спостерігачі або якісь інші особи під час виборів, незалежно від того, чи будуть вони сенаторами, чи будуть вони якимось іншими посадовими особами, вони обов’язково будуть під санкціями нашої країни. Ми не визнаємо, що територія Криму є територією Російської Федерації, і ми чітко розуміємо, що відбувається на території Донецької та Луганської областей, де зараз уже сьогодні розпочалося так зване попереднє голосування на виборах», – додав Данілов.

У Росії 17 вересня розпочалося голосування на виборах до Державної думи, нижньої палати російського парламенту. Москва проводить голосування також в анексованому українському Криму, де відкриті дільниці для голосування. В окремих районах Донецької та Луганської областей Росія сприяє так званому «електронному голосуванню» або організовує підвезення осіб, що отримали російські паспорти, на територію Росії.