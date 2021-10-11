«Україна – не Росія. Добре, що нам про це постійно нагадують» – секретар РНБО щодо статті Медведєва

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Україна має ігнорувати такого характеру, як у статті заступника голови Ради безпеки Росії і соратника президента Володимира Путіна Дмитра Медведєва, в якій той заявив про відсутність сенсу в переговорах із нинішнім керівництвом України. Про це Данілов сказав в коментарі Радіо Свобода.

«Найкращим коментарем до статті Медведєва, звісно, було б її повне ігнорування. Чи потрібно допомагати засмічувати український інформпростір російськими інформаційними маніпуляціями і дезінформацією? Чи варто брати участь в обговоренні, підживлюючи тупикову дискусію? Якщо в одному коротенькому українському реченні автор спромігся припуститися трьох орфографічних помилок – це все, що потрібно знати про статтю експрезидента РФ і рівень помилковості розуміння російським керівництвом, що таке Україна й українці. І наостанок. Україна – не Росія. Добре, що нам про це постійно нагадують», – сказав Олексій Данілов.

Раніше сьогодні також радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що тези у статті Медведєва сформульовано некоректно з будь-якої точки зору.

У понеділок в російській газеті «Коммерсант» вийшла стаття, в якій заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав такими, що не мають сенсу, контакти з нинішнім керівництвом України. За його словами, з нинішньою українською владою вибудовувати відносини «непродуктивно і шкідливо». Він висловив сподівання, що влада в Україні зміниться на таку, з якою можна буде домовлятися.