В ОПУ прокоментували статтю Медведєва про відсутність сенсу в переговорах із керівництвом України

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував для Радіо Свобода статтю заступника голови Ради безпеки Росії і соратника президента Володимира Путіна Дмитра Медведєва, в якій той заявив про відсутність сенсу в переговорах із нинішнім керівництвом України.

«Коментувати всерйоз цей мікс з пропагандистських кліше і невпевнено сформульованих знову ж таки класичних внутрішніх образ – доволі складно. Текст за підписом Дмитра Медведєва сформульований некоректно з будь-якої точки зору – політичної, історичної та навіть просто людської. Якщо в частині російської політичної еліти хочуть підмінити розмову про досягнення миру на Донбасі розмовою про різні історичні акценти та про сформовані пропагандою стереотипи, то це контрпродуктивно, перш за все, для самої Росії. Але чи точно хочуть розмову по суті замінити розмовою про образи? Більше того, давайте все ж таки відверто визнаємо, що ключовим історичним результатом російської політики, яка проводилась по відношенню до України, є наявність фронту між нашими державами та доволі активних бойових дій. Ще одним результатом дивної російської ж політики став розрив відносин між Росією та цивілізованим світом, який щорічно зростає», – сказав у коментарі Радіо Свобода Михайло Подоляк.

Він зазначив, що українська сторона запропонувала російській стороні зустріч – «для пошуку виходу з цієї надзвичайно негативної ситуації».

«Якщо російське керівництво відмовляється йти до миру і користуватись запропонованою Україною можливістю, то треба тоді вже писати статті про самодемонтаж будь-якої ролі Росії у відносинах в Центральній та Східній Європі. З такими підходами, які продемонстровані Медведєвим, голос Росії не зможе щось важити. З іншого боку, цілком може виявитися, що вся ця «буря в стакані», яку запустив пан Мєдвєдєв, всього-на-всього оригінальний спосіб повернутися хоч якось у реальну політику і зайняти там якесь більш-менш помітне місце. Не більше того», – додав Подоляк.

У понеділок в російській газеті «Коммерсант» вийшла стаття, в якій заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав такими, що не мають сенсу, контакти з нинішнім керівництвом України. За його словами, з нинішньою українською владою вибудовувати відносини «непродуктивно і шкідливо». Він висловив сподівання, що влада в Україні зміниться на таку, з якою можна буде домовлятися.