Politico: супутникові знімки демонструють нарощування Росією військ біля кордону України

Американське видання Politico оприлюднило нові супутникові фотографії, які, за його даними, підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову накопичує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Фото зроблені Maxar Technologies 1 листопада.

Нові зображення показують скупчення бронетанкових підрозділів, танків і самохідної артилерії разом із сухопутними військами біля російського міста Єльня поблизу кордону з Білоруссю, пише видання. За повідомленням, підрозділи, які почали рухатися наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються, включають елітну 1-у гвардійську танкову армію.

За даними Politico, у райони біля Брянська і Курська, поблизу північного кордону України, переміщена техніка 4-ї танкової дивізії Росії. Підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У і самохідною артилерійською установкою.

Раніше кілька джерел, у тому числі авторитетне американське видання The Washington Post, написали, що останніми тижнями Росія відновила переміщення техніки та військових до кордону з Україною. Газета із посиланням на неназваних співрозмовників серед американських та європейських посадовців зазначає, що це почалося після того, як Кремль завершив спільні з Білоруссю масштабні військові навчання «Захід-2021» півтора місяця тому.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано, повідомили у Міністерстві оборони України.

«Найбільш вірогідно, що оприлюднені у ЗМІ та мережі інтернет факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, та по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань. Воєнна розвідка України здійснює постійне спостереження за діями військ держави-агресора та зміни їхньої чисельності поблизу державного кордону України», – вказано в повідомленні.

Секретар РНБО України Олексій Данілов раніше заявляв, що після завершення навчань «Захід-2021» Росія залишила військову техніку, а також центри управління та зв’язку на полігонах вздовж українського кордону.

Про масштабну концентрацію російських військ на кордоні з Україною повідомлялося на початку квітня цього року. Україна і Захід тоді висловили глибоке занепокоєння такими маневрами, на що у Кремлі заявили, що вони нікому не загрожують.