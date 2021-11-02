Росія проти України – концентрація військ чи погроз?

Українська розвідка наразі не фіксує стягування російських військ до кордонів України. Але риторика деяких російських політиків є войовничою. Вони закликають до знищення України, поглинання її Росією. Яка мета таких закликів? Лише піар? Чи почалася інформпідготовка до посилення військової агресії проти України і окупації нових її територій?

Чого (поки що?) не сталося

Головне управління розвідки українського Міноборони не фіксує додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до кордону з Україною. Такі дані станом на 1 листопада цього року наводить військове відомство України.

«Найбільш вірогідно, що оприлюднені у ЗМІ та мережі Інтернет факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, та по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань. Воєнна розвідка України здійснює постійне спостереження за діями військ держави-агресора та зміни їхньої чисельності поблизу державного кордону України», – йдеться у повідомленні українського Міноборони.

Раніше кілька джерел, зокрема американське видання Washington Post, інформували, що останніми тижнями Росія відновила переміщення техніки та військових до кордону з Україною. Газета із посиланням на неназваних співрозмовників серед американських та європейських посадовців зазначала, що це почалося після того, як Кремль завершив спільні з Білоруссю масштабні військові навчання «Захід-2021» півтора місяця тому.

Секретар РНБО України Олексій Данілов раніше заявляв, що після завершення навчань «Захід-2021» Росія залишила військову техніку, а також центри управління та зв’язку на полігонах уздовж українського кордону.

Аналітики співтовариства розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) також зафіксували пересування російських військ у регіони, що межують з Україною. Як зазначив в коментарі телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», експерт CIT Кирило Михайлов, є певні рухи у цьому напрямі.

Ми бачили відео, наприклад, російської техніки в районах Ростовської області

«Не можна сказати, що вони настільки ж масштабні та цілеспрямовані, як було навесні цього року. Але при цьому ми бачили відео, наприклад, російської техніки в районах Ростовської області, яка безпосередньо межує з Україною. Хоча треба пам'ятати, що в останні роки там стали постійно базуватися деякі російські частини. Ми намагаємося скласти для себе загальну картину: що відбувається, які масштаби цього всього і яка взагалі є диспозиція цих нових російських сил біля українського кордону», – розповів Кирило Михайлов.

Про масштабну концентрацію російських військ на кордоні з Україною повідомляли навесні нинішнього року. Україна і Захід тоді висловили глибоке занепокоєння такими маневрами. А у Кремлі наголошували, що Росія «не є загрозою для жодної держави світу, в тому числі для України». Про це заявляв Дмитро Пєсков, речник президента РФ Володимира Путіна.

Ніхто не блукав і не блукає, російська армія пересувається на російській території

«Ніхто не блукав і не блукає, російська армія пересувається на російській території в тих напрямах, в яких вважає за потрібне, в тому вигляді, в якому вважає за потрібне, для забезпечення надійної безпеки нашої країни», – підкреслював Пєсков.

Що вже є

Українська розвідка наразі не фіксує підготовки Росії до посилення військової агресії проти України, але війна інформаційна набирає обертів. Це, зокрема, констатує представник Донеччини на переговорах Тристоронньої контактної групи, ютуб-блогер Денис Казанський. Він звертає, зокрема, увагу на виступ в ефірі російського телеканалу НТВ віцеспікера Держдуми РФ, заступника голови Парламентської асамблеї Ради Європи, члена вищої ради правлячої партії «Єдина Росія» Петра Толстого. Незадовго до появи інформації у Washington Post про відновлення переміщення російської техніки до кордону з Україною Толстой заявив, що Україна – це «частина Росії».

«Ви в цьому невдовзі переконаєтесь. А ось ця публіка, яка ходить з фашистськими прапорами і зигує, побіжить за натовськими літаками, як бігли в Афганістані моджахеди, хапаючись за фюзеляж», – стверджував Толстой.

Про необхідність силового вирішення «українського питання», кажуть фахівці, заявляють не лише фрики-«політологи», так звані «експерти» на російських телевізійних ток-шоу чи той же Петро Толстой. Таким чином висловився і член Ради з міжнаціональних відносин при президентові Росії Богдан Безпалько. Радник Володимира Путіна констатував, що Україну неможливо примусити припинити бойові дії на Донбасі, але, мовляв, є спосіб досягнення миру.

«Найкращим способом була б ліквідація самої України як держави. Це було б найкраще не тільки для Росії і жителів Донбасу, але для громадян самої України, для тих, хто там живе», – стверджував радник Путіна. Як це узгоджується з нормами міжнародного права, Безпалько не уточнив. Водночас він жодним словом не згадав, що саме Росія розв’язала війну на Донбасі й Україна веде бойові дії тут у відповідь саме на російську агресію, зазначають фахівці.

Що буде

Український політичний оглядач Максим Ялі зазначив у коментарі «Донбас.Реалії», що слова Толстого і Безпалька адресовані російській аудиторії. На думку політолога, це – пропагандистські заяви, які лунають у того ж Толстого далеко не вперше. На погляд Ялі, імовірність повномасштабної військової агресії Росії проти України є зараз украй низькою. І які б погрози не лунали на російських телевізійних ток-шоу, Путін не наважиться на посилення агресії проти України. Стримуючий чинник – реакція Сполучених Штатів Америки, зауважує Максим Ялі.

Такий розвиток подій Кремлю ні до чого

«Поки відносини Росії та США у рамках таємних чи не таємних домовленостей про налагодження двосторонніх стосунків тривають цілком успішно, повномасштабна військова агресія Росії проти України є невигідною для Кремля. Адже у разі такого загострення США обов’язково запровадять жорсткі санкції, про що раніше заявляв президент Джо Байден. І до цих санкцій можуть долучитися Франція та Німеччина. І такий розвиток подій Кремлю ні до чого. Тим більше, наприклад, добудований газогін «Північний потік-2» ще не сертифікований», – зазначив Максим Ялі.

Тим часом адміністрація президента США провела консультації щодо ситуації на українсько-російському кордоні. Про це повідомив на брифінгу радник Джо Байдена із національної безпеки Джейк Салліван.

«Упродовж минулих вихідних ми мали змогу проконсультуватися з ключовими союзниками та партнерами з питання України та переконатися, що ми захищаємо та підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України. Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією. І мені більше нічого додати на цей момент», – відповів Салліван на запитання щодо того, «який рівень стурбованості щодо нової російської військової концентрації на кордоні України».

Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією

Натомість міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджував, що Україна намагається створити провокаційну ситуацію на Донбасі, щоби втягнути Росію в певні силові дії. Про це Лавров заявив напередодні в інтерв'ю телеканалу «Росія 24». Говорячи про можливість зустрічі глав дипломатичних відомств у «нормандському форматі», Лавров сказав, що «зустріч заради зустрічі нам не потрібна».

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