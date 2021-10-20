РНБО оприлюднила глосарій для правильного позначення агресії Росії

Рада національної безпеки й оборони оприлюднила глосарій назв, термінів і словосполучень, які рекомендує використовувати у зв’язку з окупацією Росії Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей.

«Реалізація Росією агресивних зовнішньополітичних цілей, спрямованих проти України, має системний і комплексний характер, зокрема в інформаційній сфері. З метою деструктивного інформаційного впливу, маніпуляцій суспільною думкою російські спецслужби інфільтрують в український і світовий інформаційний простір назви, терміни і словосполучення, за допомогою яких намагаються легітимізувати псевдодержавні утворення на сході України, спробу анексії Криму, просувати російські пропагандистські стратегії», – йдеться в повідомленні.

У РНБО пояснили, що глосарій містить перелік назв, термінів та словосполучень, які рекомендовано для використання органами державної влади, місцевого самоврядування, дипломатичними представництвами України, засобами масової інформації, організаціями громадського сектору.

Повний перелік, в якому 64 позиції, можна переглянути тут.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».