Зеленський передав Ґутеррішу список українців, яких утримують на окупованих територіях і в Росії

Президент України Володимир Зеленський у межах участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем і передав йому список майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Він попросив Антоніу Ґутерріша сприяти у звільненні ув’язнених, повідомила пресслужба голови держави.

За словами Зеленського, Україна готова підтримувати зусилля генсекретаря ООН, зокрема в питанні реформування організації та зміцненні її ролі у подоланні глобальних викликів.

«Для нашого регіону таким викликом залишається російська агресія… Україна підтримала торік ваш заклик до глобального припинення вогню. Попри всі наші мирні зусилля, обстріли українських позицій тривають», – сказав президент.

Зеленський також заявив, що Україна розраховує на підтримку ініціативи «Кримська платформа» з боку ООН.

«Досягнення кінцевої мети «Кримської платформи» – повернення Криму – відновить повагу до Статуту ООН. Вважаю, що сприяти виконанню рішень Кримської платформи є обов’язком організації», – цитує президента його пресслужба.

Про те, що на це відповів генсекретар ООН, в Офісі президента не повідомили. В ООН про хід зустрічі не інформували.

Президент Зеленський 22 вересня виступить із промовою на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Його виступ запланований на другу половину дня.

Напередодні президент України провів на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.