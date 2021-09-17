МінТОТ: 72 українці, незаконно позбавлені волі Росією, отримають по 100 тисяч гривень

72 українських громадян, що були незаконно позбавлені волі Росією, отримають по 100 тисяч гривень, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Йдеться про українців, які опинилися у полоні в різні роки з початку збройної агресії РФ проти України – з 2014 року, та були звільнені або досі незаконно утримуються країною-окупантом та/або її окупаційними режимами», – уточинили в МінТОТ 16 вересня.

Зокрема, за повідомленням, виплати на правову допомогу у розмірі по 100 тисяч гривень отримають шість родин українців, незаконно ув’язнених окупаційною адміністрацією Росії чи органами влади РФ.

Крім того, одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень кожен отримають ще 66 українців, раніше звільнених із російського полону.

2 вересня Мінреінтеграції повідомило, що виплатило кошти 43 звільненим із полону Росії українцям, а 14 вересня таку ж допомогу отримали ще троє громадян.

У червні омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що 405 громадян України перебувають у місцях позбавлення волі в Росії і на окупованих українських територіях. Зокрема, за її даними, Росія переслідує з політичних мотивів 93 кримських татар.