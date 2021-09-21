«Надії на обмін вже немає». Опублікований новий лист засудженого в Криму євромайданівця

Засуджений в окупованому Криму учасник Євромайдану Андрій Коломієць, який перебуває в російській колонії, передав через свою дружину Галину листа, в якому дякує небайдужим за підтримку, але при цьому зазначає, що на обмін вже не сподівається. Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

«Хотів подякувати всім, кому небайдужа наша доля, хто допомагає і переживає. Надії, звичайно, вже немає ні на обмін, ні на звільнення. Наша історія застаріла, доведеться досиджувати чотири роки», – пише, зокрема, Коломієць.

Раніше повідомляли, що Коломійця відправили на рік у СУС (суворі умови утримання) – спеціальне приміщення, відділ виправного органу (в’язниця в колонії).

За чотири роки перебування в колонії № 14 Краснодарського краю Росії Коломієць 13 разів перебував у штрафному ізоляторі, кажуть правозахисники.​

У 2019 році консул України в російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський розповів проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії, що Коломійця утримують в колонії російського Краснодара, де «найбільш жорсткі умови утримання» в порівнянні з іншими колоніями, де перебувають українські громадяни.

У червні 2016 року українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця засудили в анексованому Криму до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Його затримали в російській Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою в зберіганні наркотиків, привезли до Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських співробітників спецпідрозділу «Беркут». За словами адвоката Коломійця, з доказів обвинувачення є тільки дві чорно-білі фотографії нібито обгорілої форми силовиків.

У квітні 2017 року Андрій Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає Коломійця політв’язнем і вимагає його негайного звільнення.