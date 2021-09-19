Росія вигадала нову можливість блокування обміну – Гармаш

Росія не зацікавлена в проведенні обміну утримуваними особами і «вигадала нову можливість» блокування цього, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

«Спочатку вони хотіли, щоб ми процесуально очистили людей, яких вже віддали їм. Вони блокували наступні обміни, вимагаючи від нас процесуальної очистки... Зараз вони вигадали нову можливість блокування обміну. Це те, що вони присилають Маю Пирогову на гуманітарну підгрупу. Ми не ведемо переговори з терористкою Маєю Пироговою, за її участі. Вони спеціально її присилають, для того, щоб заблокувати роботу підгрупи», – сказав Гармаш.

У червні омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що 405 громадян України перебувають у місцях позбавлення волі в Росії і на окупованих українських територіях. Зокрема, за її даними, Росія переслідує з політичних мотивів 93 кримських татар.