Ув’язненого в Росії майданівця відвідав український консул – рідні

Ув’язненого в Росії активіста українського Євромайдану Андрія Коломійця відвідав консул України, повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії його дружина Галина Коломієць.

«Андрій сказав, що до нього приїжджав консул щодо того, що його кілька разів відправляли в штрафний ізолятор. Особливо він нічого йому не міг сказати. Коли приїжджає консул, то сидить начальство. Якщо він поскаржиться, то потім невідомо, у що це виллється. Якби він поговорив віч-на-віч, то було б все по-іншому», – розповіла Галина Коломієць.

За її словами, Коломієць за останній час «сильно схуд».

«Каже, що неможливо їсти те, що дають. Їжа жахлива. Передачі возити теж не завжди вдається», – додала вона.

У червні 2016 року російський суд в анексованому Криму засудив українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Коломійця утримують у колонії в Краснодарському краї Росії.

Українця затримали на території російського регіону Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою у зберіганні наркотиків. Після затримання Коломійця привезли до анексованого Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських «беркутівців».

Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає Андрія Коломійця політв’язнем та вимагає його негайного звільнення.

У квітні 2017 року Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини.