Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський провів на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє 21 вересня офіційний сайт глави української держави.

«Хочу подякувати вам особисто, Європейському союзу, Європейській комісії, Раді Європи за підтримку України, нашої незалежності, невизнання анексії Криму Російською Федерацією», – передає слова Зеленського його сайт.

Президент також подякував Євросоюзу за участь в інавгураційному саміті «Кримської платформи» та одностайну підтримку державами-членами ЄС декларації саміту. Зеленський поінформував Урсулу фон дер Ляєн про погіршення ситуації в Криму, зокрема з огляду на чергову хвилю незаконних політично мотивованих арештів.

Глава держави порушив питання про надання сприяння у звільненні майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Сторони також обговорили підготовку до 23-го саміту Україна – ЄС, проведення якого заплановане на 12 жовтня в Києві.