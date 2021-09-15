ЄС «визнає прогрес» України у впровадженні реформ – чернетка заяви за підсумками жовтневого саміту

Європейський союз визнає прогрес у впровадженні реформ в Україні – про це йдеться в чернетці заяви, яку планується оприлюднити за підсумками саміту України та ЄС, запланованим на жовтень. Чернетка є в розпорядженні редакції Радіо Свобода.
Заява буде підписана президентом України Володимиром Зеленським, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
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«Ми визнаємо значний прогрес, якого досягнула Україна в своєму процесі реформ, та погоджуємося щодо необхідності й надалі підтримувати та подвоювати ці зусилля. Ми вітаємо історичне відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні», – йдеться в чернетці.
Євросоюз також привітав ухвалення законів про Вищу раду правосуддя та про судоустрій, які передбачають відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Попередня версія документа також містить згадки про
- посилення співпраці України з блоком в рамках Спільної політики безпеки та оборони
- подальшу візову лібералізацію
- економічну співпрацю в рамках Угоди про асоціацію України з ЄС
Євросоюз також висловив підтримку незалежним медіа та розвитку медіаграмотності в Україні.
«Ми вітаємо перший Діалог Україна-ЄС із кібербезпеки, який відбувся 3 червня 2021 року, та з нетерпінням чекаємо на наступний раунд цього діалогу у другому кварталі 2022-го. Ми наголосили на важливості поглиблення міжінституційної співпраці в напрямку кібербезпеки», – зазначено в документі.
Черговий, 23-й саміт України та Євросоюзу запланований на 12 жовтня.
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