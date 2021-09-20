У ЄС заявили, що ніколи не визнаватимуть вибори в окупованому Росією Криму

У Європейському Союзі нагадали, що не визнаватимуть російські вибори у незаконно анексованому Криму. Про це 20 вересня заявив журналістам речник ЄС Пітер Стано, повідомляє «Укрінформ».

«Ми ніколи не визнаватимемо вибори у незаконно анексованому Криму, тому що Крим, – це Україна», – наголосив Стано.

Він також висловив занепокоєння видачею російських паспортів українським громадянам, які мешкають в ОРДЛО, щоб залучити їх до участі у виборах до Держдуми Росії.

«Це суперечить духу Мінських угод, це суперечить цілям Мінських домовленостей. Ми закликаємо Росію, та очікуємо, що Росія утримуватиметься від дій, які йдуть всупереч зобов’язанням, що виходять з Мінських угод», – заявив Стано.

Він додав, що Брюссель засуджує «атмосферу залякування» перед виборами до Держдуми, повідомляє AFP.

«Те, що ми бачили напередодні цих виборів, було атмосферою залякування всіх критично налаштованих незалежних голосів», – зазначив речник ЄС.

За його словами, «не було міжнародного незалежного спостереження, тому дуже важко побачити, як були проведені вибори». «Але у нас є низка звітів незалежних місцевих спостерігачів, які повідомляли про безліч порушень під час цих виборів», – додав Стано.

Партія «Єдина Росія» за підсумками голосування на виборах до Державної думи 17–19 вересня збереже конституційну більшість. На другому місці Комуністична партія, у неї близько 19% голосів по федеральних списках, а представники партії лідирують у 15 одномандатних округах. КПРФ вдалося виграти вибори, за попередніми даними, в трьох регіонах, Якутії, Хабаровському краї та Ненецькому автономному окрузі.

По одномандатних округах до нижньої палати парламенту також проходять кілька кандидатів від «Справедливої Росії» і по одному від кількох партій, включно з «Яблуком».

За партійними списками проходять також ЛДПР, «Справедлива Росія – За правду», «Нові люди.